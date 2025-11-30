В РФ заявили об атаке дронов на Славянский НПЗ в Краснодарском крае
В Краснодарском крае России в ночь на 30 ноября дроны атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.
В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что в Славянске-на-Кубани в результате атаки дронов на территории Славянского НПЗ повреждена газовая труба.
Кроме того, в Ростовской области, как сообщил губернатор Юрий Слюсар, в результате атаки беспилотников произошло возгорание на одном из промышленных предприятий в Новошахтинске. Возник пожар на площади 50 кв. метров, его потушили.
По его словам, над регионом якобы было уничтожено и перехвачено 16 беспилотников.
Атаки на российские НПЗ
Напомним, в ночь на 29 ноября Силы обороны Украины поразили Афипский НПЗ, авиаремонтный завод и морской нефтяной терминал на территории России.
В ночь на 28 ноября Силы обороны поразили НПЗ в Саратовской области РФ, место хранения БпЛА на аэродроме "Саки" и другие объекты оккупантов.
А в ночь на 27 ноября в Новокуйбышевске Самарской области России прогремела серия взрывов, город атаковали неизвестные дроны. Целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод.
Кроме того, 25 ноября украинские дроны и ракеты поразили ряд стратегических предприятий и вражеских целей в России. В частности, под ударом были самолеты и НПЗ.