Дроны достали "Албашнефть": под Краснодаром пылает нефтеперерабатывающий завод

Суббота 28 февраля 2026 01:33
Дроны достали "Албашнефть": под Краснодаром пылает нефтеперерабатывающий завод Иллюстративное фото: ликвидация пожара(Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Ночь на 28 февраля в Краснодарском крае выдалась "жаркой" для российской нефтяной отрасли.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края РФ в своем Telegram-канале.

Стало известно, что в станице Новоминская Краснодарского края РФ вспыхнул пожар на мини-НПЗ "Албашнефть" после падения обломков беспилотника.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте работают экстренные и специальные службы. Для тушения привлечены 39 человек и 13 единиц техники, в том числе специалисты МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По уточненным данным, огонь охватил один из резервуаров завода и прилегающую территорию площадью около 150 кв. м.

Атаки по российским НЗП

Отметим, что это не первый случай, когда объекты энергетической инфраструктуры государства-агрессора подвергаются поражениям после визита неизвестных дронов. Еще бы, президент Украины Владимир Зеленский называет удары по нефтяным гигантам "самыми быстрыми санкциями" против РФ.

Напомним, что 13 сентября российские медиа сообщали, что ночью ударные беспилотники атаковали Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане. И это при том, что данный объект расположен примерно в 1,5 тысячах километров от границы с Украиной.

