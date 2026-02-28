Дроны достали "Албашнефть": под Краснодаром пылает нефтеперерабатывающий завод

Ночь на 28 февраля в Краснодарском крае выдалась "жаркой" для российской нефтяной отрасли.

Как сообщает РБК-Украина , об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края РФ в своем Telegram-канале.

Стало известно, что в станице Новоминская Краснодарского края РФ вспыхнул пожар на мини-НПЗ "Албашнефть" после падения обломков беспилотника.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте работают экстренные и специальные службы. Для тушения привлечены 39 человек и 13 единиц техники, в том числе специалисты МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По уточненным данным, огонь охватил один из резервуаров завода и прилегающую территорию площадью около 150 кв. м.