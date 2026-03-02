ua en ru
Поражены корабли и нефтяные объекты РФ: СБУ устроила атаку на порт "Новороссийск"

Россия, Понедельник 02 марта 2026 12:53
Поражены корабли и нефтяные объекты РФ: СБУ устроила атаку на порт "Новороссийск" Иллюстративное фото: в порту с ночи продолжается масштабный пожар на месте прилета дронов (скриншот видео)
Автор: Валерий Ульяненко

Служба безопасности Украины совместно с другими составляющими Сил обороны поразила военные корабли, системы ПВО и нефтяную инфраструктуру РФ в порту "Новороссийск".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны (ГПСУ, ГУР, СБС и ССО) устроили "бавовну" на военных и нефтяных объектах порта "Новороссийск", которые вовлечены в войну против Украины.

По предварительным данным, беспилотники СБУ поразили:

  • военные корабли;
  • радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300 ПМУ-2 "Фаворит";
  • ЗРГК "Панцирь-С2";
  • шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис".

Сообщается, что с ночи в порту пылает масштабный пожар.

В СБУ отметили, что этот терминал является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Он обеспечивает топливом российские группировки, которые воюют в Украине.

"СБУ продолжает системную работу по ослаблению военного, финансового и логистического потенциала врага. Каждая такая спецоперация непосредственно влияет на способность россиян вести боевые действия и получать нефтедолларовые поступления в бюджет. Сезон весенней "бавовны" начат", - сообщил источник.

Другие атаки по Новороссийску

Напомним, в середине ноября 2025 года, СБУ и Силы безопасности обороны Украины тоже поразили порт "Новороссийск", через который Кремль экспортирует нефть и газ.

В результате атаки были повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки. Также на объекте был пожар.

Кроме того, в ночь на 25 ноября Украина тоже атаковала Новороссийск. Под ударами были нефтеналивной терминал и большой десантный корабль.

