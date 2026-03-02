Поражены корабли и нефтяные объекты РФ: СБУ устроила атаку на порт "Новороссийск"

Служба безопасности Украины совместно с другими составляющими Сил обороны поразила военные корабли, системы ПВО и нефтяную инфраструктуру РФ в порту "Новороссийск".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны (ГПСУ, ГУР, СБС и ССО) устроили "бавовну" на военных и нефтяных объектах порта "Новороссийск", которые вовлечены в войну против Украины.

По предварительным данным, беспилотники СБУ поразили:

военные корабли;

радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300 ПМУ-2 "Фаворит";

ЗРГК "Панцирь-С2";

шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис".

Сообщается, что с ночи в порту пылает масштабный пожар.

В СБУ отметили, что этот терминал является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Он обеспечивает топливом российские группировки, которые воюют в Украине.

"СБУ продолжает системную работу по ослаблению военного, финансового и логистического потенциала врага. Каждая такая спецоперация непосредственно влияет на способность россиян вести боевые действия и получать нефтедолларовые поступления в бюджет. Сезон весенней "бавовны" начат", - сообщил источник.