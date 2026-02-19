ua en ru
Дроны СБУ прорвали защиту и сожгли нефтебазу РФ возле Беларуси: яркое видео

Четверг 19 февраля 2026 11:29
Фото: дроны ударили по нефтебазе в Псковской области (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Дроны СБУ преодолели почти 500 километров и атаковали нефтебазу в Псковской области РФ. Вражеские антидронные сетки не помогли - объект охватил масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Читайте также: Дроны подожгли НПЗ на Кубани, а в Севастополе - "одна из самых длительных атак"

По данным источников, этой ночью беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили нефтебазу "Великолукская" в Псковской области почти в 500 км от государственной границы Украины.

Местные паблики пишут, что на нефтебазе в результате точных ударов дронов зафиксировано по меньшей мере четыре взрыва, после чего возник масштабный пожар.

Работники соседних предприятий массово эвакуировались. Над резервуарами с топливом были натянуты антидронные сетки, но они не остановили беспилотники СБУ.

Великолукская нефтебаза, расположенная в 50 км от границы с Беларусью, принадлежит компании ООО "Псковнефтепродукт". На ней хранят дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты.

"СБУ продолжает методично работать по объектам, которые обеспечивают российскую армию топливом. Уничтожение нефтебаз непосредственно влияет на способность врага вести боевые действия, наступать и перебрасывать резервы", - отметил информированный источник в СБУ.

Дроны СБУ прорвали защиту и сожгли нефтебазу РФ возле Беларуси: яркое видео

Удары по военным целям оккупантов

Напомним, в ночь на 17 февраля Силы обороны нанесли удары по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае и ряду логистических и военных объектов россиян на оккупированных территориях.

Кроме того, недавно ударные беспилотники атаковали химическое предприятие "Метафракс" в Пермском крае РФ, в результате чего произошел пожар. Известно, что завод производит компоненты взрывчатки.

Также мы писали, что дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили нефтебазу "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области РФ, после точного удара возник большой пожар.

