Поражены НПЗ и порт "Кавказ": ВСУ нанесли новые удары по России
Силы обороны Украины нанесли новые удары по территории России. Поразили нефтеперерабатывающий завод "Афипский" и инфраструктуру порта "Кавказ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 14 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по объектам военной и логистической инфраструктуры противника на территории РФ", - говорится в сообщении.
В частности, поражен нефтеперерабатывающий завод "Афипский" в населенном пункте Афипский (Краснодарский край, РФ).
Годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки России.
Зафиксировано попадание по объекту с последующим пожаром на территории предприятия.
Кроме того, нанесено поражение по инфраструктуре порта "Кавказ" в районе Чушки (Краснодарский край, РФ). Зафиксировано повреждение инфраструктуры порта.
Генштаб отмечает, что оба предприятия задействованы в обеспечении российской армии.
Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Удары по объектам РФ
Напомним, в ночь на 14 марта Силы обороны Украины поразили аэродром "Майкоп" в российской Республике Адыгея. Есть попадания по объектам инфраструктуры.
10 марта Силы обороны Украины нанесли успешные удары ракетами Storm Shadow по заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в российском Брянске.
А 11 марта и в ночь на 12 марта Силы обороны нанесли мощные удары по военным объектам российских оккупантов.
Также ранее украинские защитники нанесли серии успешных ударов по объектам российских оккупантов. Силы обороны Украины атаковали РЛС из состава ЗРК С-300 и ракетный комплекс "Бук-М3".
Кроме того, ВСУ уничтожили ракетами ATACMS и SCALP базу хранения, подготовки и запуска БПЛА типа "Шахед" в районе Донецкого аэропорта.