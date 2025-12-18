RU

Силы обороны поразили ряд объектов ПВО россиян и склад хранения дронов, - Генштаб

Фото: Силы обороны поразили ряд объектов ПВО россиян и склад хранения дронов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Силы обороны в ночь на 18 декабря поразили ряд объектов ПВО, склад хранения дронов и другие объекты россиян на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора, в ночь на 18 декабря подразделения Сил обороны поразили ряд вражеских объектов на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

В частности, зафиксировано попадание в радиолокационную станцию 55Ж6 "Небо-У" в районе Гвардейского в Крыму.

Вместе с этим, под удар Сил обороны Украины в районе Приморска (ТОТ Запорожской области) попал склад ГСМ подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизииоккупантов. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, поражен склад хранения дронов в Макеевке и сосредоточение живой силы захватчиков из 114 отдельной мотострелковой бригады в Донецке на временно оккупированных территориях Донецкой области. Потери врага уточняются.

Также уточнены результаты поражения 14 декабря 2025 года позиционного района подразделения 568 зенитного ракетного полка противника в районе Раевки Белгородской области РФ - подтверждено уничтожение воинами 15 отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" двух пусковых установок ЗРК С-400 с боекомплектом.

 

Удары ВСУ по российским объектам

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 17 декабря атаковали стратегические объекты ВПК и нефтеперерабатывающей отрасли в России, в частности нефтебазу и НПЗ в Краснодарском крае.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 5 декабря Силы обороны Украины поразили Сызранский НПЗ в Самарской области и инфраструктуру морского порта в Краснодарском крае РФ.

Также в ночь Силы беспилотных систем (СБС) нанесли успешный удар по российским объектам. Украинские дроны поразили Алчевский металлургический комбинат и, в очередной раз, Рязанский НПЗ.

Кроме того, в ночь на 3 декабря вблизи Воронежа и в Тамбовской области России дроны атаковали нефтебазы. В Краснодарском крае РФ в ночь на 30 ноября дроны атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод. В ночь на 29 ноября Силы обороны Украины поразили Афипский НПЗ, а в ночь на 28 ноября - НПЗ в Саратовской области РФ.

