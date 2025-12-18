Силы обороны поразили ряд объектов ПВО россиян и склад хранения дронов, - Генштаб

"В рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора, в ночь на 18 декабря подразделения Сил обороны поразили ряд вражеских объектов на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

В частности, зафиксировано попадание в радиолокационную станцию 55Ж6 "Небо-У" в районе Гвардейского в Крыму.

Вместе с этим, под удар Сил обороны Украины в районе Приморска (ТОТ Запорожской области) попал склад ГСМ подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизииоккупантов. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, поражен склад хранения дронов в Макеевке и сосредоточение живой силы захватчиков из 114 отдельной мотострелковой бригады в Донецке на временно оккупированных территориях Донецкой области. Потери врага уточняются.

Также уточнены результаты поражения 14 декабря 2025 года позиционного района подразделения 568 зенитного ракетного полка противника в районе Раевки Белгородской области РФ - подтверждено уничтожение воинами 15 отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" двух пусковых установок ЗРК С-400 с боекомплектом.