Сили оборони уразили низку об’єктів ППО росіян та склад зберігання дронів, - Генштаб

Сили оборони у ніч на 18 грудня уразили низку об'єктів ППО, склад зберігання дронів та інші об’єкти росіян на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"В рамках зниження наступальних спроможностей російського агресора, у ніч на 18 грудня підрозділи Сил оборони уразили низку ворожих об’єктів на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, зафіксовано влучання в радіолокаційну станцію 55Ж6 "Небо-У" в районі Гвардійського у Криму.
Разом з цим, під удар Сил оборони України у районі Приморська (ТОТ Запорізької області) потрапив склад ПММ підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Окрім того, уражено склад зберігання дронів у Макіївці та зосередження живої сили загарбників зі 114 окремої мотострілецької бригади у Донецьку на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Втрати ворога уточнюються.
Також уточнено результати ураження 14 грудня 2025 року позиційного району підрозділу 568 зенітного ракетного полку противника у районі Раєвки Бєлгородської області РФ - підтверджено знищення воїнами 15 окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" двох пускових установок ЗРК С-400 з боєкомплектом.
Нагадаємо, Сили оборони України у ніч на 17 грудня атакували стратегічні об’єкти ВПК та нафтопереробної галузі у Росії, зокрема нафтобазу та НПЗ у Краснодарському краї.
Раніше у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що у ніч на 5 грудня Сили оборони України уразили Сизранський НПЗ у Самарській області та інфраструктуру морського порту у Краснодарському краї РФ.
Також у ніч Сили безпілотних систем (СБС) завдали успішного удару по російських об'єктах. Українські дрони вразили Алчевський металургійний комбінат і, вкотре, Рязанський НПЗ.
Окрім того, у ніч на 3 грудня поблизу Воронежа та у Тамбовській області Росії дрони атакували нафтобази. У Краснодарському краї РФ в ніч на 30 листопада дрони атакували Слов'янський нафтопереробний завод. В ніч на 29 листопада Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ, а в ніч на 28 листопада - НПЗ у Саратовській області РФ.