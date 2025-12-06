ua en ru
"Мадяр" показал взрывные удары по Рязанскому НПЗ и меткомбинату в Алчевске (видео)

Киев, Суббота 06 декабря 2025 20:10
"Мадяр" показал взрывные удары по Рязанскому НПЗ и меткомбинату в Алчевске (видео) Фото: командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди (Birds of the Magyar 414OB)
Автор: Данила Крамаренко

Силы беспилотных систем (СБС) в ночь на 6 декабря нанесли успешный удар по российским объекта. Украинские дроны поразили Алчевский металлургический комбинат и, в который раз, Рязанский НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди".

В частности, "Мадяр" опубликовал видео "глубокого проникновения" в исполнении "Птахів СБС".

"Рязанский НПЗ. Ту "наливайку" еще раз прикурили "Птахи" 1 отдельного Центра СБС, 9-го батальона "Кайрос" 414 отдельной бригады "Птахи Мадяра" и коллег из ГУР", - сообщил он.

Также был поражен Алчевский металлургический комбинат на оккупированной части Луганской области, на котором производят корпуса для российских снарядов.

Отметим, за время полномасштабной войны Рязанский НПЗ уже в девятый раз стал объектом атаки. Этот один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ, он находится на расстоянии около 500 км от Украины.

Алчевский металлургический комбинат находится в городе Алчевск Луганской области, который оккупирован с 2014 года.

Напомним, ранее украинский Генштаб подтвердил атаку на инфраструктуру Рязанского нефтеперерабатывающего завода.

Сообщалось о попадании в установку низкотемпературной изомеризации. Это предприятие производит бензины различных марок, реактивное топливо и дизельное топливо. И задействовано в обеспечении российской армии.

Что касается Алчевского меткомбината, то там было зафиксировано попадание в кислородный цех. На сегодня предприятие в том числе выпускает снаряды для вражеских снарядов.

О попадании по территории комбината в Алчевске еще накануне писали местные паблики.

