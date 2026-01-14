Силы беспилотных систем сорвали наступление россиян на Донецком направлении (видео)

Силы беспилотных систем ВСУ сорвали наступление российских оккупантов на Донецком направлении. Были поражены танки и бронемашины врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБС.

В СБС отметили, что россияне прилагают значительные усилия, чтобы сохранить бронетехнику: ограничивают ее применение на линии боевого соприкосновения, усиливают дополнительными металлическими конструкциями и используют маскировку. Несмотря на это, благодаря слаженной работе военнослужащих 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра" на Донецком направлении были поражены танки и бронемашины, что сорвало намерения противника осуществить штурмовые действия в сторону позиций Сил обороны.

Операции Сил беспилотных систем

Напомним, в ночь на 13 января Силы беспилотных систем атаковали энергообъекты в оккупированном Мариуполе Донецкой области и уничтожили склад боеприпасов в Макеевке.

1 января СБС уничтожили два дорогих российских зенитно-ракетных комплекса. Речь идет о тактическом ЗРК "ТОР" и радиолокационной станции 50Н6Е комплекса С-350 "Витязь".

Также в ночь с 30 на 31 декабря дроны Сил беспилотных систем поразили ряд военных и инфраструктурных объектов россиян во временно оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской области и Крыму.

Недавно Силы беспилотных систем поразили ряд военных объектов россиян на временно оккупированных территориях Украины.

А в ночь на 30 декабря СБС поразили объекты противника, связанные с хранением, обслуживанием и подготовкой запусков ударных дронов на территории Донецкого аэропорта.

Кроме того, отметим, что в декабре Силы беспилотных систем уничтожали почти в полтора раза больше живой силы противника, чем в ноябре. В прошлом месяце среднесуточный показатель составлял 415 оккупантов.