Головна » Новини » Війна в Україні

Сили безпілотних систем зірвали наступ росіян на Донецькому напрямку (відео)

Донецька область, Середа 14 січня 2026 13:03
Сили безпілотних систем зірвали наступ росіян на Донецькому напрямку (відео) Фото: Сили безпілотних систем зірвали наступ росіян на Донецькому напрямку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сили безпілотних систем ЗСУ зірвали наступ російських окупантів на Донецькому напрямку. Було уражено танки й бронемашини ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБС.

У СБС зазначили, що росіяни докладають значних зусиль, щоб зберегти бронетехніку: обмежують її застосування на лінії бойового зіткнення, посилюють додатковими металевими конструкціями та використовують маскування.

Попри це, завдяки злагодженій роботі військовослужбовців 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" на Донецькому напрямку було уражено танки й бронемашини, що зірвало наміри противника здійснити штурмові дії у бік позицій Сил оборони.

Операції Сил безпілотних систем

Нагадаємо, в ніч на 13 січня Сили безпілотних систем атакували енергооб'єкти в окупованому Маріуполі Донецької області та знищили склад боєприпасів у Макіївці.

1 січня СБС знищили два дорогі російські зенітно-ракетні комплекси. Йдеться про тактичний ЗРК "ТОР" та радіолокаційну станцію 50Н6Е комплексу С-350 "Вітязь".

Також в ніч з 30 на 31 грудня дрони Сил безпілотних систем уразили низку військових та інфраструктурних обʼєктів росіян у тимчасово окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій області та Криму.

Нещодавно Сили безпілотних систем уразили низку військових обʼєктів росіян на тимчасово окупованих територіях України.

А у ніч на 30 грудня СБС уразили об’єкти противника, пов’язані зі зберіганням, обслуговуванням та підготовкою запусків ударних дронів на території Донецького аеропорту.

Окрім того, зазначимо, що у грудні Сили безпілотних систем знищували майже у півтора раза більше живої сили противника, ніж у листопаді. Минулого місяця середньодобовий показник складав 415 окупантів.

Донецька область Сили безпілотних систем Війна в Україні
