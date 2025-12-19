Силы беспилотных систем в декабре уничтожают почти в полтора раза больше живой силы противника, чем в ноябре. Сейчас среднесуточный показатель составляет 415 оккупантов.

"7500 за 19 суток декабря - цифры, имеющие значение. Плюс 43,7% - прирост уничтожения живой силы противника Птицами СБС в декабре по сравнению с аналогичным периодом ноября (7500 существ по состоянию на 12:00 19 декабря против 5217 "червей" на 19 ноября) и в 2,7 раза больше, чем в июне (2787 "тушек" на 19 июня). Рост 269% за 6 месяцев", - сообщил он.

По его словам, больше всего врагов в декабре уничтожено на Добропольском направлении - 2580.

Командующий СБС также сообщил, что среднесуточное количество уничтоженных оккупантов в декабре составило 405 человек. А рекорд был установлен 11 декабря - 579 "червей" в сутки. Всего за декабрь СБС уничтожат под 11 тысяч личного состава противника, спрогнозировал Мадяр.

Роберт Бровди отметил, что с первого дня создания Группировки СБС приоритетом целей определена именно живая сила противника и вражеских пилотов, а результаты подтверждают это.

"Общая численность верифицированной в военной системе осведомленности Дельта отпетой или разорванной живой силы противника Птицами СБС за 6,5 месяцев составила 45 701 червь - три армейских корпуса червей, полный штурмовой состав 15 вражеских бригад или 91 батальон. Совершено 780 тысяч боевых вылетов, отработано более 150 000 вражеских целей", - написал он.

По словам Мадяра, сейчас удельный вес живой силы противника составляет ровно 30% от пораженных Группировкой целей. Цель - увеличить этот показатель до 50%. Но для этого надо реализовать планы по увеличению численности Сил беспилотных систем с 2 до 5% от общей численности украинской армии, отметил командующий СБС.