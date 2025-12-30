"Птицы Мадяра" уничтожили хаб запусков "Шахедов" в Донецком аэропорту (видео)

В ночь на 30 декабря Силы беспилотных систем поразили объекты противника, связанные с хранением, обслуживанием и подготовкой запусков ударных дронов на территории Донецкого аэропорта.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Кроме того, поражен пункт сосредоточения личного состава и технического персонала противника, который занимался подготовкой и предпусковым обслуживанием ударных дронов.

Отмечается, что операция была разработана управлением разведки 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра" СБС совместно с новосозданным центром глубинного поражения Группировки Сил беспилотных систем.

Силы беспилотных систем

Напомним, в ночь на 18 декабря операторы Сил беспилотных систем поразили ряд российских целей на временно оккупированных территориях Украины, среди которых - объекты ПВО, склад хранения дронов и радиолокационная станция "Небо".

Накануне, в ночь на 17 декабря, Силы обороны атаковали стратегические объекты военно-промышленного комплекса и нефтепереработки на территории России, в частности нефтебазу и НПЗ в Краснодарском крае. Ранее украинские беспилотники также успешно поразили Алчевский металлургический комбинат и очередной раз - Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Ранее мы писали о том, что украинские Силы беспилотных систем нанесли мощный удар по подразделению российского ГРУ на временно оккупированной территории Донецкой области.