ua en ru
Ср, 31 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украинские дроны поразили ряд объектов россиян на оккупированных территориях (видео)

Среда 31 декабря 2025 10:59
UA EN RU
Украинские дроны поразили ряд объектов россиян на оккупированных территориях (видео) Фото: украинские дроны поразили ряд объектов россиян на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Дроны Сил беспилотных систем поразили ряд военных и инфраструктурных объектов россиян во временно оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской области и Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди.

По словам Мадяра, было поражено 10 объектов россиян на оккупированных территориях Украины и еще 2 - в глубине России:

  • нефтебаза Ровеньки в Луганской области (операция совместно с СБУ);
  • база плавсредств 92 бригады речных катеров (Еленовка, АР Крым);
  • трехкоординатная радиолокационная станция "СТ-68" (Еленовка, АР Крым);
  • три пункта дислокации спецподразделения "Рубикон-Д" (Селидово, Донецкая область);
  • два пункта дислокации живой силы противника из состава 74 ОМСБр и 589 МСП (Селидово, Донецкая область);
  • ПС "Мелитополь" (н.п. Мелитополь, Запорожская область);
  • ПС "Молочанск" (н.п. Молочанск, Запорожская область).

Операции Сил беспилотных систем

Напомним, ранее сообщалось, что Силы беспилотных систем в декабре уничтожают почти в полтора раза больше живой силы противника, чем в ноябре. Сейчас среднесуточный показатель составляет 415 оккупантов.

В частности, недавно мы сообщали, что Силы беспилотных систем поразили ряд военных объектов россиян на временно оккупированных территориях Украины.

В ночь на 30 декабря СБС поразили объекты противника, связанные с хранением, обслуживанием и подготовкой запусков ударных дронов на территории Донецкого аэропорта.

Также СБС в ночь на 6 декабря нанесли успешный удар по российским объектам. Украинские дроны поразили Алчевский металлургический комбинат и, в очередной раз, Рязанский НПЗ.

На днях Силы беспилотных систем поразили ряд объектов российских оккупантов на временно оккупированных украинских территориях. Среди прочего уничтожен командный пункт и место дислокации спецназовцев ГРУ РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Силы беспилотных систем Война в Украине Атака дронов
Новости
Потери противника на 31 декабря: Генштаб предоставил свежую статистику
Потери противника на 31 декабря: Генштаб предоставил свежую статистику
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем