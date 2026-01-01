ua en ru
Еще два ЗРК уничтожены: Мадяр заявил об ударах по современным системам ПВО России

Россия, Четверг 01 января 2026 18:59
Еще два ЗРК уничтожены: Мадяр заявил об ударах по современным системам ПВО России Фото: командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ВСУ отчитались, что 1 января продолжили серию точных ударов по современным системам ПВО противника.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди в своем Telegram-канале.

Так, Роберт "Мадяр" Бровди сообщил о новых результатах работы украинских дронов в Донецкой области.

По его словам, 1 января 2026 года Птицы СБС из батальона "Asgard" 412-й отдельной бригады "Немезис" уничтожили еще два дорогих российских зенитно-ракетных комплекса. Речь идет о тактическом ЗРК "ТОР" и радиолокационной станции 50Н6Е комплекса С-350 "Витязь".

Мадяр отметил, что второй комплекс "безумно ценный и серьезный". Так Бровди высказался о РЛС С-350, который является ключевым элементом современной системы противовоздушной обороны. Этот комплекс начали использовать только с 2021 года как замену ЗРК "Бук" и он предназначен для уничтожения авиации и крылатых ракет. При этом система способна одновременно обнаруживать и сопровождать до 40 целей. Дальность поражения достигает 60 километров, а по высоте - до 25 километров.

Командир также напомнил события конца 2025 года. По его словам, его подразделение 31 декабря уничтожило два комплекса - "ТОР" и "Бук". Это произошло в течение одного часа на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

А уже под новогоднюю ночь был поражен еще один ЗРК "ТОР" и РЛС комплекса С-350. Видео уничтожения одного из них уже обнародовано.

Мадяр объяснил, что все эти цели были именно уничтожены, а не просто повреждены.

Интересно, что данные комплексы работают в глубоком тылу и не стоят непосредственно у линии фронта. Они защищают воздух от дронов и средств дальнего поражения. Для ударов используют боеприпасы класса "мидл-страйк" с боевой частью в десятки килограммов, а иногда и более 100 килограммов.

По словам командира, техника без настоящей брони не имеет шансов выжить после такого удара. Если цель обнаружили и дрон долетел - она гарантированно выходит из строя. Мадяр подытожил результаты своей работы коротко: если уж достали, то той "приблуде" конец.

Мадьяр об ударах по россиянам

Командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди регулярно отчитывается об успешных ударах украинских беспилотников по технике и объектам врага.

Например, в новогоднюю ночь Силы беспилотных систем поразили 10 военных и инфраструктурных целей как на территории России, так и на оккупированных противником землях.

А в ночь на 30 декабря "Птицы Мадяра" уничтожили хаб запусков "Шахедов" в Донецком аэропорту.

По данным Мадяра, подразделения Сил беспилотных систем за несколько месяцев уничтожили и поразили десятки тысяч целей врага, включая живую силу.

