Украинские дроны поразили ряд военных объектов россиян в Крыму (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего СБС Роберта "Мадьяра" Бровди.

По его словам, были поражены:

"Ночью Птицы 1-го Отдельного центра БпС СБС отработали ряд военных объектов в ВОТ, в том числе современную червячную приблуду", - сообщил Мадьяр.

Напомним, ранее мы сообщали, что Силы беспилотных систем в декабре уничтожают почти в полтора раза больше живой силы противника, чем в ноябре. Сейчас среднесуточный показатель составляет 415 оккупантов.

В частности, Силы беспилотных систем (СБС) в ночь на 6 декабря нанесли успешный удар по российским объектам. Украинские дроны поразили Алчевский металлургический комбинат и, в очередной раз, Рязанский НПЗ.

На днях Силы беспилотных систем поразили ряд объектов российских оккупантов на временно оккупированных украинских территориях. Среди прочего уничтожен командный пункт и место дислокации спецназовцев ГРУ РФ.