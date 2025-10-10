ua en ru
Сикорский прибыл в Украину: глава МИД Польши посетил место удара РФ возле Львова

Украина, Пятница 10 октября 2025 11:23
Сикорский прибыл в Украину: глава МИД Польши посетил место удара РФ возле Львова Фото: глава МИД Польши посетил место удара РФ возле Львова (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Польши прибыл с рабочим визитом в Украину. Он посетил место удара России по населенному пункту возле Львова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую ОГА.

"Вместе с ним, а также с заместителем министра иностранных дел Украины Александром Мищенко посетили место подлого российского удара по гражданским в Лапаевке. Почтили память невинных людей, жизни которых забрал враг. Эта потеря - открытая рана Львовщины и всей Украины", - сообщили в ОВА.

Обстрел Львова

Напомним, что утром 5 октября российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты выпустили более 50 ракет и около 500 ударных дронов.

Больше всего пострадали Львов и область - по региону ударило всего 78 дронов и 12 крылатых ракет российских оккупантов. В одном из населенных пунктов области из-за прилета полностью погибла семья.

Подробнее о последствиях массированной атаки РФ по Украине в ночь на 5 октября - читайте в материале РБК-Украина.

