Сикорский прибыл в Украину: глава МИД Польши посетил место удара РФ возле Львова

Министр иностранных дел Польши прибыл с рабочим визитом в Украину. Он посетил место удара России по населенному пункту возле Львова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую ОГА.

"Вместе с ним, а также с заместителем министра иностранных дел Украины Александром Мищенко посетили место подлого российского удара по гражданским в Лапаевке. Почтили память невинных людей, жизни которых забрал враг. Эта потеря - открытая рана Львовщины и всей Украины", - сообщили в ОВА.

Обстрел Львова

Напомним, что утром 5 октября российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты выпустили более 50 ракет и около 500 ударных дронов.