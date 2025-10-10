Сикорский прибыл в Украину: глава МИД Польши посетил место удара РФ возле Львова
Министр иностранных дел Польши прибыл с рабочим визитом в Украину. Он посетил место удара России по населенному пункту возле Львова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую ОГА.
"Вместе с ним, а также с заместителем министра иностранных дел Украины Александром Мищенко посетили место подлого российского удара по гражданским в Лапаевке. Почтили память невинных людей, жизни которых забрал враг. Эта потеря - открытая рана Львовщины и всей Украины", - сообщили в ОВА.
Обстрел Львова
Напомним, что утром 5 октября российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты выпустили более 50 ракет и около 500 ударных дронов.
Больше всего пострадали Львов и область - по региону ударило всего 78 дронов и 12 крылатых ракет российских оккупантов. В одном из населенных пунктов области из-за прилета полностью погибла семья.
Подробнее о последствиях массированной атаки РФ по Украине в ночь на 5 октября - читайте в материале РБК-Украина.