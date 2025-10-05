ua en ru
Перебои со светом и газом, пожары и жертвы: все последствия комбинированной атаки РФ по Украине

Воскресенье 05 октября 2025 09:06
UA EN RU
Перебои со светом и газом, пожары и жертвы: все последствия комбинированной атаки РФ по Украине Фото: последствия комбинированной атаки РФ по Украине (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталья Кава

В ночь на воскресенье, 5 октября, Российская Федерация нанесла комбинированный удар по территории Украины. Враг применил различные виды вооружения для обстрела украинских городов.

РБК-Украина рассказывает, каковы последствия одного из самых масштабных ударов россиян.

Главное:

  • Россия применила "Шахеды", "Кинжалы" и стратегическую авиацию;
  • в Запорожье известно о жертве;
  • по всей Украине проблемы с электроэнергией;
  • Львов подвергся наибольшему удару.

Чем били Россияне

С вечера субботы, 4 октября, российская армия запустила группы ударных дронов с более чем пяти направлений. Вражеские беспилотники фиксировались почти во всех областях Украины. В частности в Киеве и Одессе также работала ПВО по дронам.

Уже ночью 5 октября оккупанты запустили "Калибры" с кораблей в акватории Черного моря. Ракеты с юга летели в направлении западных областей.

Кроме этого в воздухе был истребитель МиГ-31К, который атаковал город Львов аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Армия РФ запустила ракеты с истребителей в 06:30. Они пролетели через северные и центральные регионы страны.

Также враг применил авиацию - Украина была атакованакрылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Их основной целью также были западные области страны.

Львов

Львов подвергся массированному удару - сначала враг атаковал город дронами, затем "Кинжалами" и "Калибрами".

В результате обстрела часть Львова осталась без энергоснабжения. Кроме того, из-за вражеской атаки, общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты.

После удара в городе наблюдается ряд пожаров - в частности, горит индустриальный парк Sparrow. Также зафиксировано сильное задымление.
Перебои со светом и газом, пожары и жертвы: все последствия комбинированной атаки РФ по Украине

Местным советуют придерживаться нескольких простых советов, чтобы избежать неприятных ощущений и сохранить здоровье:

  • плотно закройте окна;
  • воздержитесь от выходов на улицу без крайней необходимости;
  • если все же нужно выйти - наденьте увлажненную маску или респиратор.

Местные власти сообщили, что в результате комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами на Львовщине два человека погибли, еще два - травмированы.

Запорожье

Запорожье этой ночью пережило очередную комбинированную атаку РФ: враг выпустил дроны и авиабомбы, и нанес не менее 10 ударов.

Известно, что в результате атаки повреждены дома, возникли пожары, а также перебои с водой и светом. В результате атаки десятки тысяч людей остались без света . Также в Запорожье после ночной атаки РФ более 290 абонентов остались без газа

По данным местных властей, из-за российской ночной атаки пострадали 8 многоэтажек, 8 частных домов, а также нежилые здания. Один из жилых домов получил серьезные разрушения.

Также известно, что во время атаки 1 человек погиб, еще 10 получили ранения. Состояние большинства пострадавших позволяет амбулаторное лечение. Двух людей - 60-летнего мужчину и 69-летнюю женщину - еще обследуют медики

Кировоградская область

Власти сообщают о сбитии вражеских дронов в регионе. В Александрийском районе обломками сбитого дрона повреждены окна в двух жилых домах и крыша хозяйственной постройки.

В Голованевском районе - пострадали 10 частных домовладений. Зацепило также линии электропередач.

Главное - обошлось без пострадавших. На местах работают все соответствующие службы.

Черкасская область

По предварительным данным, в Черкасской области силы ПВО сбили 13 вражеских дронов. Травмированных нет.

В то же время в Черкасском районе в результате падения дрона повреждены линии электропередач. Часть абонентов без света. Аварийные бригады "Облэнерго" уже работают.

Ивано-Франковская область

Этой ночью враг снова массированно атаковал Ивано-Франковскую область - целью были объекты критической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.

В одной из громад области в результате атаки частично поврежден жилой дом.

Винницкая область

В результате ночной вражеской массированной атаки в Винницкой области есть попадание в промышленный гражданский объект.

По информации - пострадавших нет.

Черниговская область

В Черниговской области россияне снова атаковали объекты инфраструктуры. Спасатели работают на местах ударов и ликвидируют последствия обстрелов.

Чернигов

Чернигов этой ночью атаковали "Шахеды". Есть попадание в одно из предприятий. На месте прилета - пожар. Также враг попал по энергообъекту. Из-за этого в одном из районов города - аварийные отключения света.
Перебои со светом и газом, пожары и жертвы: все последствия комбинированной атаки РФ по Украине

Нежинщина также оказалась под ударом беспилотников. Поврежден жилой дом. Также враг ударил по одному из предприятий - произошел пожар. Возгорание ликвидировали. В Семеновской громаде из-за удара беспилотником повреждено админпомещение.

При подготовке материала использовались данные Воздушных сил, ГСЧС, полиции на местной власти в регионах.

