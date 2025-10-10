ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Сікорський прибув в Україну: глава МЗС Польщі відвідав місце удару РФ біля Львова

Україна, П'ятниця 10 жовтня 2025 11:23
UA EN RU
Сікорський прибув в Україну: глава МЗС Польщі відвідав місце удару РФ біля Львова Фото: глава МЗС Польщі відвідав місце удару РФ біля Львова (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ Польщі прибув з робочим візитом в Україну. Він відвідав місце удару Росії по населеному пункту біля Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську ОВА.

"Разом з ним, а також із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком відвідали місце підлого російського удару по цивільних у Лапаївці. Вшанували пам’ять невинних людей, життя яких забрав ворог. Ця втрата – відкрита рана Львівщини й усієї України", - повідомили в ОВА.

Обстріл Львова

Нагадаємо, що вранці 5 жовтня російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти випустили понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів.

Найбільше постраждали Львів і область - по регіону вдарило загалом 78 дронів та 12 крилатих ракет російських окупантів. В одному з населених пунктів області через прильот повністю загинула сім'я.

Детальніше про наслідки масованої атаки РФ по Україні у ніч на 5 жовтня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сікорський Польща Львівська область
Новини
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить