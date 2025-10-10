Сікорський прибув в Україну: глава МЗС Польщі відвідав місце удару РФ біля Львова

Міністр закордонних справ Польщі прибув з робочим візитом в Україну. Він відвідав місце удару Росії по населеному пункту біля Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську ОВА.

"Разом з ним, а також із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком відвідали місце підлого російського удару по цивільних у Лапаївці. Вшанували пам’ять невинних людей, життя яких забрав ворог. Ця втрата – відкрита рана Львівщини й усієї України", - повідомили в ОВА.

Обстріл Львова

Нагадаємо, що вранці 5 жовтня російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти випустили понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів.