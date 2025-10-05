Зеленский о масштабах ночного обстрела: более 50 ракет и 500 дронов атаковали Украину

Этой ночью Украина снова подверглась комбинированной атаке со стороны России. Враг применил дроны и различные типы ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По его словам, оккупанты выпустили более 50 ракет и около 500 ударных дронов, среди которых были крылатые ракеты, "Шахеды" и "Кинжалы".

Под ударом оказались Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области.

"По состоянию на сейчас известно об около 10 людях, которые пострадали из-за атаки. К сожалению, пятеро погибли. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных из-за этого террора", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что на местах, где это нужно, продолжаются спасательные и восстановительные работы. Он постоянно получает доклады от министра внутренних дел Игоря Клименко, министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, руководителей областных военных администраций и главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого. Зеленский отметил, что ожидает максимально оперативную и качественную работу чиновников над ликвидацией последствий в пострадавших регионах.

"Сегодня россияне снова били по нашей инфраструктуре, по всему, что обеспечивает нормальную жизнь для людей. Нужно больше защиты, быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно по ПВО, чтобы лишить смысла этот воздушный террор", - заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии.

"Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить Путина остановиться", - добавил Зеленский.

Массированная атака на Украину

В ночь на 5 октября Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине, применив дроны, крылатые ракеты и "Кинжалы". Больше всего пострадали Львов и область - около 04:30 по городу ударили дроны, а затем ракеты, запущенные из акватории Черного моря.

Утром Львов атаковали аэробаллистическими ракетами, а удары по другим регионам вызвали масштабные перебои с электроснабжением. В Запорожье без света остались десятки тысяч людей, частично обесточена Черкасская область, а в Ивано-Франковской области повреждены объекты критической инфраструктуры.