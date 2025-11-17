ua en ru
Сибига о саботаже на польской железной дороге: может быть очередная гибридная атака России

Украина, Понедельник 17 ноября 2025 15:24
Сибига о саботаже на польской железной дороге: может быть очередная гибридная атака России Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил солидарность с Польшей после обнаруженного акта саботажа на железной дороге, который расследуют польские службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Наша солидарность с дружественной Польшей после акта саботажа на польских железных дорогах. Надеемся, что расследование даст четкие ответы, и мы также готовы оказать помощь, если нас об этом попросят", - заявил Сибига.

По его словам, инцидент может быть частью более широкой гибридной деятельности России, направленной на дестабилизацию в регионе и проверку реакции союзников.

"Это могла быть еще одна гибридная атака со стороны России - для проверки реакции. Если это так, она должна быть сильной", - добавил он.

Взрыв на железной дороге в Польше

В Польше обнаружили поврежденный участок железнодорожного пути на важном направлении, следующем к границе с Украиной и далее в наше государство. Машинист сообщил о повреждении инфраструктуры вблизи станции PKP Mika в районе Жичина, Гарволинского уезда Мазовецкого воеводства.

Впоследствии премьер Польши Дональд Туск подтвердил, что пути на маршруте "Варшава - Люблин", которым перевозят помощь для Украины, были разрушены в результате взрыва.

"Укрзализныця" уточнила, что по информации польской стороны, на отрезке "Варшава - Люблин" имела место попытка диверсии. Там сработало взрывное устройство, которое повредило часть пути.

Также мы писали, что министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польская армия проверит безопасность остальных 120 километров путей, которые ведут к украинской границе, чтобы исключить повторение инцидентов.

