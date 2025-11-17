ua en ru
Сибіга про саботаж на польській залізниці: може бути чергова гібридна атака Росії

Україна, Понеділок 17 листопада 2025 15:24
UA EN RU
Сибіга про саботаж на польській залізниці: може бути чергова гібридна атака Росії Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив солідарність із Польщею після виявленого акта саботажу на залізниці, який розслідують польські служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

"Наша солідарність із дружньою Польщею після акта саботажу на польських залізницях. Сподіваємося, що розслідування дасть чіткі відповіді, і ми також готові надати допомогу, якщо нас про це попросять", - заявив Сибіга.

За його словами, інцидент може бути частиною ширшої гібридної діяльності Росії, спрямованої на дестабілізацію у регіоні та перевірку реакції союзників.

"Це могла бути ще одна гібридна атака з боку Росії - для перевірки реакції. Якщо це так, вона має бути сильною", - додав він.

Вибух на залізниці у Польщі

У Польщі виявили пошкоджену ділянку залізничної колії на важливому напрямку, що прямує до кордону з Україною та далі в нашу державу. Машиніст повідомив про пошкодження інфраструктури поблизу станції PKP Mika в районі Жичина, Гарволінського повіту Мазовецького воєводства.

Згодом прем’єр Польщі Дональд Туск підтвердив, що колії на маршруті "Варшава – Люблін", яким перевозять допомогу для України, були зруйновані внаслідок вибуху.

"Укрзалізниця" уточнила, що за інформацією польської сторони, на відрізку "Варшава – Люблін" мала місце спроба диверсії. Там спрацював вибуховий пристрій, який пошкодив частину колії.

Також ми писали, що міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що польська армія перевірить безпеку решти 120 кілометрів колій, які ведуть до українського кордону, аби унеможливити повторення інцидентів.

