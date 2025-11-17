Сибіга про саботаж на польській залізниці: може бути чергова гібридна атака Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив солідарність із Польщею після виявленого акта саботажу на залізниці, який розслідують польські служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

"Наша солідарність із дружньою Польщею після акта саботажу на польських залізницях. Сподіваємося, що розслідування дасть чіткі відповіді, і ми також готові надати допомогу, якщо нас про це попросять", - заявив Сибіга.

За його словами, інцидент може бути частиною ширшої гібридної діяльності Росії, спрямованої на дестабілізацію у регіоні та перевірку реакції союзників.

"Це могла бути ще одна гібридна атака з боку Росії - для перевірки реакції. Якщо це так, вона має бути сильною", - додав він.