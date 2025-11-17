Сибіга про саботаж на польській залізниці: може бути чергова гібридна атака Росії
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив солідарність із Польщею після виявленого акта саботажу на залізниці, який розслідують польські служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.
"Наша солідарність із дружньою Польщею після акта саботажу на польських залізницях. Сподіваємося, що розслідування дасть чіткі відповіді, і ми також готові надати допомогу, якщо нас про це попросять", - заявив Сибіга.
За його словами, інцидент може бути частиною ширшої гібридної діяльності Росії, спрямованої на дестабілізацію у регіоні та перевірку реакції союзників.
"Це могла бути ще одна гібридна атака з боку Росії - для перевірки реакції. Якщо це так, вона має бути сильною", - додав він.
Вибух на залізниці у Польщі
У Польщі виявили пошкоджену ділянку залізничної колії на важливому напрямку, що прямує до кордону з Україною та далі в нашу державу. Машиніст повідомив про пошкодження інфраструктури поблизу станції PKP Mika в районі Жичина, Гарволінського повіту Мазовецького воєводства.
Згодом прем’єр Польщі Дональд Туск підтвердив, що колії на маршруті "Варшава – Люблін", яким перевозять допомогу для України, були зруйновані внаслідок вибуху.
"Укрзалізниця" уточнила, що за інформацією польської сторони, на відрізку "Варшава – Люблін" мала місце спроба диверсії. Там спрацював вибуховий пристрій, який пошкодив частину колії.
Також ми писали, що міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що польська армія перевірить безпеку решти 120 кілометрів колій, які ведуть до українського кордону, аби унеможливити повторення інцидентів.