Сибига резко раскритиковал Навроцкого и упомянул об "аплодисментах из Москвы"

Украина призвала Польшу к сдержанности и дипломатии в двусторонних отношениях, одновременно подчеркнув готовность реагировать на недружественные шаги в свой адрес.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в эфире телемарафона "Единые новости".
По словам министра, Киев не был заинтересован в создании напряженности в отношениях с Варшавой и всегда ценил поддержку, которую Польша оказывала Украине.
"Украина не стремилась создавать такие напряженные страницы в наших двусторонних отношениях. Мы всегда подходили к этому конструктивно, ценили наши отношения с Польшей, были благодарны за ту помощь, которую получали", - подчеркнул Сибига.
Глава МИД также подчеркнул необходимость не политизировать сложные вопросы общего исторического прошлого. По его мнению, деликатные исторические темы должны оставаться предметом профессиональных дискуссий между историками, а не использоваться для политических споров.
В то же время министр заявил, что Украина будет реагировать на действия, которые сочтет недружественными или пренебрежительными.
"Мы будем отвечать на все шаги, особенно если эти шаги являются недружественными и пренебрежительными по отношению к нашей стране. Время безмолвия прошло", - добавил он.
Отдельно Сибига раскритиковал президента Польши Кароля Навроцкого. По его словам, политик стал "разрушителем" позитивных результатов, которых Украина и Польша достигли в последнее время.
"Недаром он получает аплодисменты из Москвы", - отметил глава украинской дипломатии.
Несмотря на это, Сибига подчеркнул, что Киев остается открытым для дальнейшего политического диалога с Варшавой.
"Мы призываем поляков к сдержанности и дипломатии. Мы открыты для политического диалога", - подытожил министр.
Напомним, напряженность между Киевом и Варшавой усилилась после решения президента Владимира Зеленского присвоить одной из воинских частей почетное наименование в честь Украинской повстанческой армии.
В ответ президент Польши Кароль Навроцкий инициировал процедуру лишения Зеленского польской государственной награды.
Позже глава ОП Кирилл Буданов провел закрытые переговоры в Варшаве, в ходе которых, по данным РБК-Украина, удалось избежать дальнейшего обострения ситуации.
На фоне спора премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал, что конфликты вокруг исторических вопросов могут иметь негативные последствия для будущего двусторонних отношений, а глава польского МИД Радослав Сикорский заявлял, что единственным победителем в "войне за историю и ордена" может стать Москва.
От польского Ордена Белого Орла также отказались Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Петр Порошенко стал четвертым президентом Украины, вернувшем эту награду.