Сибіга різко пройшовсь по Навроцькому і згадав про "аплодисменти з Москви"

За словами міністра, Київ не був зацікавлений у створенні напруженості у відносинах із Варшавою та завжди цінував підтримку, яку Польща надавала Україні.

"Україна не прагнула створити такі напружені сторінки в наших двосторонніх відносинах. Ми завжди конструктивно підходили, цінували наші відносини з Польщею, були вдячні за ту допомогу, яку отримували", - наголосив Сибіга.

Глава МЗС також наголосив на необхідності не політизувати складні питання спільного історичного минулого. На його думку, чутливі історичні теми мають залишатися предметом професійних дискусій між істориками, а не використовуватися для політичних суперечок.

Водночас міністр заявив, що Україна реагуватиме на дії, які вважатиме недружніми або зневажливими.

"Ми будемо дзеркалити усі кроки, особливо якщо ці кроки недружні, зневажливі до нашої країни. Час непомічання пройшов", - додав він.

Окремо Сибіга розкритикував президента Польщі Кароля Навроцького. За його словами, політик став "руйнівником" позитивних результатів, яких Україна та Польща досягли останнім часом.

"Недаремно він отримує аплодисменти з Москви", - зауважив глава української дипломатії.

Попри це, Сибіга підкреслив, що Київ залишається відкритим до подальшого політичного діалогу з Варшавою.

"Ми закликаємо поляків до зваженості та дипломатії. Ми відкриті до політичного діалогу", - підсумував міністр.

Напруженість між Україною та Польщею

Нагадаємо, напруження між Києвом і Варшавою посилилося після рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одній із військових частин почесне найменування на честь Української повстанської армії.

У відповідь президент Польщі Кароль Навроцький ініціював процедуру позбавлення Зеленського польської державної нагороди.

Пізніше керівник ОП Кирило Буданов провів закриті переговори у Варшаві, під час яких, за даними РБК-Україна, вдалося уникнути подальшого загострення ситуації.