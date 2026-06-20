Не только Зеленский и Кучма: Ющенко тоже отказался от Ордена Белого Орла

Третий президент Украины Виктор Ющенко принял решение отказаться от польского Ордена Белого Орла. Причиной стало несогласие с решением действующего лидера Польши лишить этой награды президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявила пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Facebook.

По ее словам, эта награда была вручена не только конкретному человеку, но и стала знаком уважения к украинскому народу, "который платит чрезвычайно высокую цену за свою свободу, независимость и право жить в собственном государстве".

"Именно поэтому любые попытки пересмотреть это решение сегодня выходят далеко за рамки отношения к одному политику. Они неизбежно затрагивают миллионы украинцев, которые ежедневно защищают свою страну на фронте, работают для победы в тылу и теряют самых дорогих в этой войне", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь напомнила, что Ющенко и президент Польши Лех Качиньский в 2009 году сознательно выбрали путь примирения между украинцами и поляками. В частности, они почтили память польских жертв в Гуте-Пеняцкой и украинских жертв в Павлокоме.

"Тогда украинцы и поляки вместе переживали непростые и болезненные страницы нашей общей истории. Это были непростые разговоры, но они строились на взаимном уважении, честности и желании понять друг друга. Именно так рождалось настоящее примирение, уважение между украинцами и поляками", - пишет Ирина Ванникова.

Она подчеркнула, что никогда не забудет первые месяцы полномасштабного вторжения РФ и руку помощи, которую протянула Польша. В то же время пресс-секретарь напомнила, что сегодня украинцы защищают не только свою страну.

"Украина сегодня защищает не только себя. Наши военные защищают восточную границу всей Европы. И любые шаги, ослабляющие украинско-польское единство, в конечном итоге играют на руку Кремлю", - резюмировала Ванникова.