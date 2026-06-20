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Не только Зеленский и Кучма: Ющенко тоже отказался от Ордена Белого Орла

21:07 20.06.2026 Сб
3 мин
Почему Ющенко решил отказаться от польской награды?
aimg Эдуард Ткач
Не только Зеленский и Кучма: Ющенко тоже отказался от Ордена Белого Орла Фото: Виктор Ющенко (Getty Images)
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Третий президент Украины Виктор Ющенко принял решение отказаться от польского Ордена Белого Орла. Причиной стало несогласие с решением действующего лидера Польши лишить этой награды президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявила пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Facebook.

По ее словам, эта награда была вручена не только конкретному человеку, но и стала знаком уважения к украинскому народу, "который платит чрезвычайно высокую цену за свою свободу, независимость и право жить в собственном государстве".

"Именно поэтому любые попытки пересмотреть это решение сегодня выходят далеко за рамки отношения к одному политику. Они неизбежно затрагивают миллионы украинцев, которые ежедневно защищают свою страну на фронте, работают для победы в тылу и теряют самых дорогих в этой войне", - говорится в сообщении.

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Пресс-секретарь напомнила, что Ющенко и президент Польши Лех Качиньский в 2009 году сознательно выбрали путь примирения между украинцами и поляками. В частности, они почтили память польских жертв в Гуте-Пеняцкой и украинских жертв в Павлокоме.

"Тогда украинцы и поляки вместе переживали непростые и болезненные страницы нашей общей истории. Это были непростые разговоры, но они строились на взаимном уважении, честности и желании понять друг друга. Именно так рождалось настоящее примирение, уважение между украинцами и поляками", - пишет Ирина Ванникова.

Она подчеркнула, что никогда не забудет первые месяцы полномасштабного вторжения РФ и руку помощи, которую протянула Польша. В то же время пресс-секретарь напомнила, что сегодня украинцы защищают не только свою страну.

"Украина сегодня защищает не только себя. Наши военные защищают восточную границу всей Европы. И любые шаги, ослабляющие украинско-польское единство, в конечном итоге играют на руку Кремлю", - резюмировала Ванникова.

Что предшествовало

Напомним, ранее на этой неделе президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Одной из главных причин стал указ о присвоении одному из украинских подразделений названия "имени Героев УПА".

Сегодня Навроцкий пояснил, что Зеленского лишили награды из-за того, что действия украинского руководства превысили "порог боли" Варшавы.

Также стоит отметить, что Зеленский сегодня отправил орден обратно в Польшу посылкой через "Новую почту".

После этого, как уже отмечалось, от награды отказался бывший президент Украины Виктор Ющенко, но перед этим об отказе сообщил второй президент Украины - Леонид Кучма.

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