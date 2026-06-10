Туск отреагировал на перелет Зеленского в обход Польши на фоне скандала из-за УПА

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на RMF24 и Rzeczpospolita .

Туск о маршруте Зеленского

7 июня президент Украины Владимир Зеленский полетел в Великобританию не через польский аэропорт в Жешуве, как делал обычно, а через Кишинев.

"Президент Зеленский пользуется другими возможностями, чем Жешув, и все. Я не буду ему указывать, откуда и как он должен летать. Жешув не был закрыт", - заявил польский премьер.

Так он ответил на предположение, что польская сторона могла закрыть аэропорт, чтобы заставить Зеленского отменить решение о почетном наименовании подразделения ВСУ "имени Героев УПА".

Польша - "незаменимое звено"

Отдельное заявление Туск сделал относительно отсутствия Польши на встрече Зеленского с лидерами стран Е3 - Великобритании, Франции и Германии.

По его словам, Варшава "является абсолютно незаменимым звеном" в переговорах относительно будущего Украины и региона, а потому "не будет признавать договоренностей, в которых Польша не участвует".

Он также сообщил, что в ближайшие дни организуют встречу в формате "пятерки" - с участием Польши и Италии. Премьер уточнил, что премьер Италии Джорджа Мелони тоже "не в восторге от существования такого формата, как Е3".

При этом Туск подтвердил, что будет ждать Зеленского на Международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске 25-26 июня.

"Поэтому я не жду здесь никакого подтверждения. Мы, совершенно очевидно, будем приветствовать в Гданьске тех, кто приедет: компании, бизнес. Это в интересах и Украины, и Польши", - сказал он.