Туск отреагировал на перелет Зеленского в обход Польши на фоне скандала из-за УПА
Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал изменение маршрута полета президента Украины Владимира Зеленского - глава государства не полетел через Жешув.
Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на RMF24 и Rzeczpospolita.
Туск о маршруте Зеленского
7 июня президент Украины Владимир Зеленский полетел в Великобританию не через польский аэропорт в Жешуве, как делал обычно, а через Кишинев.
"Президент Зеленский пользуется другими возможностями, чем Жешув, и все. Я не буду ему указывать, откуда и как он должен летать. Жешув не был закрыт", - заявил польский премьер.
Так он ответил на предположение, что польская сторона могла закрыть аэропорт, чтобы заставить Зеленского отменить решение о почетном наименовании подразделения ВСУ "имени Героев УПА".
Польша - "незаменимое звено"
Отдельное заявление Туск сделал относительно отсутствия Польши на встрече Зеленского с лидерами стран Е3 - Великобритании, Франции и Германии.
По его словам, Варшава "является абсолютно незаменимым звеном" в переговорах относительно будущего Украины и региона, а потому "не будет признавать договоренностей, в которых Польша не участвует".
Он также сообщил, что в ближайшие дни организуют встречу в формате "пятерки" - с участием Польши и Италии. Премьер уточнил, что премьер Италии Джорджа Мелони тоже "не в восторге от существования такого формата, как Е3".
При этом Туск подтвердил, что будет ждать Зеленского на Международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске 25-26 июня.
"Поэтому я не жду здесь никакого подтверждения. Мы, совершенно очевидно, будем приветствовать в Гданьске тех, кто приедет: компании, бизнес. Это в интересах и Украины, и Польши", - сказал он.
Как сообщало РБК-Украина, на фоне скандала с УПА Туск призвал Зеленского и президента Польши Кароля Навроцкого к прямым переговорам, подчеркнув, что конфликт между двумя странами выгоден только Москве.
Между тем глава польского МИД Радослав Сикорский выступил против идеи лишения Зеленского Ордена Белого Орла, напомнив, что этим орденом до сих пор владеет экс-канцлер Германии Герхард Шредер - человек, который берет деньги у Путина.
Напомним, в Еврокомиссии заявили, что двусторонний конфликт между Украиной и Польшей не должен влиять на евроинтеграционный путь Киева. Первый переговорный кластер с Украиной планируют открыть уже 15 июня.
Также РБК-Украина сообщало, что Туск пообещал не торговать поддержкой Украины на пути в ЕС из-за скандала с УПА, однако подчеркнул, что эта поддержка будет иметь условия - "европейские, безопасные и выгодные для Польши".