Порошенко присоединился к отказу от польского ордена и объяснил свое решение

Пятый президент Украины отказался от Ордена Белого Орла - высшей государственной награды Польши. Он назвал это решение ответом на действия польского президента Навроцкого, но в то же время возложил ответственность за кризис на обе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пятого президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко заявил, что считает решение Навроцкого "ошибочным и несправедливым по отношению к народу Украины", и напомнил, что Кремль уже поздравил польского президента.

"И в случае с Зеленским, и в моем случае награждали не глав государств, а украинцев, наших воинов, которые защищают Украину, Польшу и всю Европу", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, он еще две недели назад обещал коллегам на согласительном совете сделать этот шаг, если не удастся убедить Навроцкого. "К сожалению, не удалось", - добавил он.

Порошенко согласился со словами Туска "если мы будем ссориться из-за прошлого, будущее выиграет кто-то другой" и Сикорского "победителем в войне за историю и ордена может стать только Москва".

В то же время он задал вопрос и украинским властям: кто подставил украинское государство, допустив превращение сложных страниц истории в инструмент конфронтации? Кто не заметил, что от эскалации выиграет только Москва?

Логистика и безопасность

Порошенко подчеркнул, что кризис между Киевом и Варшавой - это не только дипломатия, но и вопрос безопасности. По его словам, Россия через "агентов влияния и полезных идиотов" пытается разрушить логистику поддержки Украины на западе.

"Для нас Жешув - это не просто польский город. Это один из символов международной солидарности с Украиной", - заявил он.

Предложение

Порошенко предложил с понедельника искать решение для преодоления кризиса и напомнил формулу Иоанна Павла II: "Прощаем и просим прощения".

"Политики могут позволить себе политические жесты, но дипломаты должны не разбрасываться орденами, а преодолевать кризис", - подытожил пятый президент.