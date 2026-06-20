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Порошенко присоединился к отказу от польского ордена и объяснил свое решение

22:29 20.06.2026 Сб
3 мин
Он отметил: от этого кризиса выиграет только одна столица - Москва
aimg Валерия Абабина
Порошенко присоединился к отказу от польского ордена и объяснил свое решение Фото: Пятый президент Украины Петр Порошенко (Getty Images)
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Пятый президент Украины отказался от Ордена Белого Орла - высшей государственной награды Польши. Он назвал это решение ответом на действия польского президента Навроцкого, но в то же время возложил ответственность за кризис на обе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пятого президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко заявил, что считает решение Навроцкого "ошибочным и несправедливым по отношению к народу Украины", и напомнил, что Кремль уже поздравил польского президента.

"И в случае с Зеленским, и в моем случае награждали не глав государств, а украинцев, наших воинов, которые защищают Украину, Польшу и всю Европу", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, он еще две недели назад обещал коллегам на согласительном совете сделать этот шаг, если не удастся убедить Навроцкого. "К сожалению, не удалось", - добавил он.

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Порошенко согласился со словами Туска "если мы будем ссориться из-за прошлого, будущее выиграет кто-то другой" и Сикорского "победителем в войне за историю и ордена может стать только Москва".

В то же время он задал вопрос и украинским властям: кто подставил украинское государство, допустив превращение сложных страниц истории в инструмент конфронтации? Кто не заметил, что от эскалации выиграет только Москва?

Логистика и безопасность

Порошенко подчеркнул, что кризис между Киевом и Варшавой - это не только дипломатия, но и вопрос безопасности. По его словам, Россия через "агентов влияния и полезных идиотов" пытается разрушить логистику поддержки Украины на западе.

"Для нас Жешув - это не просто польский город. Это один из символов международной солидарности с Украиной", - заявил он.

Предложение

Порошенко предложил с понедельника искать решение для преодоления кризиса и напомнил формулу Иоанна Павла II: "Прощаем и просим прощения".

"Политики могут позволить себе политические жесты, но дипломаты должны не разбрасываться орденами, а преодолевать кризис", - подытожил пятый президент.

Напомним, Порошенко стал четвертым украинским президентом, вернувшем награду. Ранее от Ордена Белого Орла отказались Зеленский, а затем Кучма и Ющенко.

Поводом для кризиса стало решение Зеленского переименовать воинскую часть в честь УПА. Президент Польши Навроцкий в ответ инициировал лишение Зеленского ордена.

Глава ОП Буданов провел закрытые переговоры в Варшаве, где, по данным РБК-Украина, удалось предотвратить "наихудший сценарий".

Премьер Туск заявлял, что "конфликты вокруг истории могут иметь негативные последствия для будущего", а глава МИД Сикорский предупреждал, что "победителем в войне за историю и ордена может стать только Москва".

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