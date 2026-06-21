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Сибіга різко пройшовсь по Навроцькому і згадав про "аплодисменти з Москви"

13:15 21.06.2026 Нд
2 хв
Який сигнал Варшаві надіслав глава української дипломатії?
aimg Марія Науменко
Сибіга різко пройшовсь по Навроцькому і згадав про "аплодисменти з Москви" Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Getty Images)
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Україна закликала Польщу до зваженості та дипломатії у двосторонніх відносинах, водночас наголосивши на готовності реагувати на недружні кроки щодо себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами міністра, Київ не був зацікавлений у створенні напруженості у відносинах із Варшавою та завжди цінував підтримку, яку Польща надавала Україні.

"Україна не прагнула створити такі напружені сторінки в наших двосторонніх відносинах. Ми завжди конструктивно підходили, цінували наші відносини з Польщею, були вдячні за ту допомогу, яку отримували", - наголосив Сибіга.

Глава МЗС також наголосив на необхідності не політизувати складні питання спільного історичного минулого. На його думку, чутливі історичні теми мають залишатися предметом професійних дискусій між істориками, а не використовуватися для політичних суперечок.

Водночас міністр заявив, що Україна реагуватиме на дії, які вважатиме недружніми або зневажливими.

"Ми будемо дзеркалити усі кроки, особливо якщо ці кроки недружні, зневажливі до нашої країни. Час непомічання пройшов", - додав він.

Окремо Сибіга розкритикував президента Польщі Кароля Навроцького. За його словами, політик став "руйнівником" позитивних результатів, яких Україна та Польща досягли останнім часом.

"Недаремно він отримує аплодисменти з Москви", - зауважив глава української дипломатії.

Попри це, Сибіга підкреслив, що Київ залишається відкритим до подальшого політичного діалогу з Варшавою.

"Ми закликаємо поляків до зваженості та дипломатії. Ми відкриті до політичного діалогу", - підсумував міністр.

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Напруженість між Україною та Польщею

Нагадаємо, напруження між Києвом і Варшавою посилилося після рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одній із військових частин почесне найменування на честь Української повстанської армії.

У відповідь президент Польщі Кароль Навроцький ініціював процедуру позбавлення Зеленського польської державної нагороди.

Пізніше керівник ОП Кирило Буданов провів закриті переговори у Варшаві, під час яких, за даними РБК-Україна, вдалося уникнути подальшого загострення ситуації.

На тлі суперечки прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск застерігав, що конфлікти навколо історичних питань можуть мати негативні наслідки для майбутнього двосторонніх відносин, а глава польського МЗС Радослав Сікорський заявляв, що єдиним переможцем у "війні за історію та ордени" може стати Москва.

Від польського Ордена Білого Орла також відмовилися Леонід Кучма та Віктор Ющенко. Петро Порошенко став четвертим президентом України, який повернув цю нагороду.

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Польща Україна Дипломатичні відносини Андрій Сибіга МЗС України Кароль Навроцький
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