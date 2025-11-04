Сибига о начале вступительных переговоров: ЕС не может быть заложником политики Венгрии

Начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз не может зависеть от политики венгерских властей.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Есть венгерское вето, но Евросоюз, и это наш подход, не может ставать заложником политики злоупотреблений одного государства - Венгрии", - добавил он.

По его словам, сейчас украинские дипломаты работают с европейскими коллегами над тем, как преодолеть вето Венгрии.

Глава украинского МИД подчеркнул, что рассчитывает на открытые переговорных кластеров с Евросоюзом.

Венгрия блокирует путь Украины в ЕС

Напомним, Украина не может начать переговоры о вступлении в Евросоюз из-за того, что Венгрия наложила свое вето на соответствующее решение. А в Евросоюзе вопросы, которые касаются внешней политики, в том числе вопросов расширения, должны приниматься единогласно.

Премьер Венгрии Виктор Орбан провел среди венгров опрос о членстве Украины. Он утверждает, что абсолютное большинство граждан Венгрии якобы против вступления Украины в ЕС.

Орбан также фантазировал, что если Украина окажется в ЕС, это приведет к краху венгерской экономики.

Недавно глава венгерского правительства предложил, чтобы ЕС нашел для Украины альтернативу членству. Речь о "стратегическом партнерстве".

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ подчеркнул, что Украина хочет быть частью ЕС и не принимает никаких альтернативных решений.

Также он обратил внимание, что Орбан своим вето против Украины фактически помогает российскому диктатору Владимиру Путину.