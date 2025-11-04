ua en ru
Вт, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Сибига о начале вступительных переговоров: ЕС не может быть заложником политики Венгрии

Киев, Вторник 04 ноября 2025 22:37
UA EN RU
Сибига о начале вступительных переговоров: ЕС не может быть заложником политики Венгрии Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз не может зависеть от политики венгерских властей.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Глава украинского МИД подчеркнул, что рассчитывает на открытые переговорных кластеров с Евросоюзом.

По его словам, сейчас украинские дипломаты работают с европейскими коллегами над тем, как преодолеть вето Венгрии.

"Есть венгерское вето, но Евросоюз, и это наш подход, не может ставать заложником политики злоупотреблений одного государства - Венгрии", - добавил он.

Венгрия блокирует путь Украины в ЕС

Напомним, Украина не может начать переговоры о вступлении в Евросоюз из-за того, что Венгрия наложила свое вето на соответствующее решение. А в Евросоюзе вопросы, которые касаются внешней политики, в том числе вопросов расширения, должны приниматься единогласно.

Премьер Венгрии Виктор Орбан провел среди венгров опрос о членстве Украины. Он утверждает, что абсолютное большинство граждан Венгрии якобы против вступления Украины в ЕС.

Орбан также фантазировал, что если Украина окажется в ЕС, это приведет к краху венгерской экономики.

Недавно глава венгерского правительства предложил, чтобы ЕС нашел для Украины альтернативу членству. Речь о "стратегическом партнерстве".

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ подчеркнул, что Украина хочет быть частью ЕС и не принимает никаких альтернативных решений.

Также он обратил внимание, что Орбан своим вето против Украины фактически помогает российскому диктатору Владимиру Путину.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Венгрия Виктор Орбан Андрей Сибига Вступление в ЕС
Новости
Где в Украине завтра будут выключать свет: список областей и графики
Где в Украине завтра будут выключать свет: список областей и графики
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место