Орбан сделал циничное заявление про вступление Украины в ЕС

В случае вступления Украины в Евросоюз страны международного объединения должны будут выплачивать Киеву деньги по различным программам. Именно из-за этого Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.Dk .

Он также подчеркнул, что членство Украины в ЕС - это якобы много. И в будущем будет достаточно стратегического партнерства со справедливым соглашением по экономике, энергетике и безопасности.

"Мы хотим стратегического партнерства с Украиной. Членство будет означать, что война войдет в ЕС. В таком случае Евросоюз должен был бы платить Украине деньги. Нам это не нравится", - отметил Орбан.

Блокирование вступления Украины в ЕС

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан может найти поддержку в своем нежелании поддерживать вступление Украины в ЕС. В частности, речь идет о французском лидере Эммануэле Макроне.

Впоследствии глава МИД Украины Андрей Сибига потроллил Орбана из-за заявления о вступлении Украины в ЕС и НАТО и заявил, что Венгрии, которая не желает принадлежать к организациям совместно с Украиной, придется выйти из десятков интеграционных форматов.

Кроме того, Евросоюз обсуждает временный обход венгерского вето на переговорах о вступлении. Еврокомиссия предложила скорректировать правила и даже без формального решения начать техническую работу по нескольким кластерам.

Такой шаг позволит продвигать реформы и сближение законодательства Украины и Молдовы с европейскими нормами.

Ранее РБК-Украина писало, что, согласно данным Евробарометра за весну 2025 года, 60% жителей европейских стран одобряют предоставление ЕС статуса кандидата Украине. В то же время 34% респондентов выступили против.