Зеленский раскритиковал Орбана: блокировка пути Украины в ЕС - это поддержка Путина

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на саммите расширения ЕС.

"Мне бы не хотелось, чтобы Виктор Орбан и дальше поддерживал Россию, ведь блокирование вступления Украины в ЕС - это очень конкретная форма поддержки Путина со стороны Виктора Орбана. И это, безусловно, не позитив", - обратил внимание глава украинского государства.

Он отметил, что отношениями между Украиной и Венгрией нельзя жертвовать ради предстоящих парламентских выборов в Венгрии. Выборы - это только мгновение в истории двух народов.

"Это ничто по сравнению с тем, что может быть разрушено - разрушены отношения между людьми. Самое главное - не потерять добрососедские отношения. Вот что действительно важно", - отметил Зеленский.