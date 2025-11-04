ua en ru
Зеленский раскритиковал Орбана: блокировка пути Украины в ЕС - это поддержка Путина

Донецкая область, Вторник 04 ноября 2025 18:20
Зеленский раскритиковал Орбана: блокировка пути Украины в ЕС - это поддержка Путина Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер Венгрии Виктор Орбан фактически поддерживает российского диктатора Владимира Путина, поскольку он блокирует вступление Украины в Евросоюз.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на саммите расширения ЕС.

"Мне бы не хотелось, чтобы Виктор Орбан и дальше поддерживал Россию, ведь блокирование вступления Украины в ЕС - это очень конкретная форма поддержки Путина со стороны Виктора Орбана. И это, безусловно, не позитив", - обратил внимание глава украинского государства.

Он отметил, что отношениями между Украиной и Венгрией нельзя жертвовать ради предстоящих парламентских выборов в Венгрии. Выборы - это только мгновение в истории двух народов.

"Это ничто по сравнению с тем, что может быть разрушено - разрушены отношения между людьми. Самое главное - не потерять добрососедские отношения. Вот что действительно важно", - отметил Зеленский.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, еще в конце 2023 года лидеры стран Евросоюза дали "зеленый свет" на начало переговоров о вступлении Украины в блок.

По состоянию на ноябрь 2025 года переговоры так и не начались, поскольку соответствующее решение блокируют власти Венгрии.

Орбан под разными выдуманными предлогами пытается настроить венгров против вступления Украины в ЕС. В частности, он угрожает, что в случае членства Украины в блоке венгерская экономика "будет разрушена".

При этом в Еврокомиссии все же рассчитывают открыть первые переговорные кластеры с Украиной до конца ноября. Как в ЕС планируют обойти вето Венгрии - пока неизвестно.

К слову, ранее Зеленский заявлял, что даже российский диктатор Владимир Путин не против вступления Украины в ЕС. На этом фоне позиция Орбана выглядит странной.

