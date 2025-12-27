В Генштабе ВСУ "разнесли" Путина и Герасимова, которые "захватили" Мирноград и Гуляйполе
Россияне снова врут о своих "успехах" на поле боя, поскольку в реальности они их не имеют. Ситуация вокруг Мирнограда, Гуляйполя, Покровска, Константиновки и Купянска не имеет ничего общего с публичной ложью Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В Генштабе отметили, что российское военно-политическое руководство спешно придумывает "успехи" на линии фронта, чтобы повлиять на переговорный процесс. Выдумки россиян не имеют ничего общего с реальностью.
В ГШ кратко объяснили о ситуации на упомянутых российским диктатором Владимиром Путиным участках фронта:
- Гуляйполе в Запорожской области: ситуация сложная, но оборонительная операция продолжается. Силы обороны истребляют пехотные группы оккупантов в городе.
- Мирноград в Донецкой области: ситуация также сложная, однако оккупанты не могут реализовать захват города, несмотря на все свои попытки и потери. Поэтому теперь в ход пошла дезинформация.
- Константиновка в Донецкой области: россияне врут о "контроле" половины города. В реальности Силы обороны истребляют врага на подступах. Недавно была разгромлена штурмовая колонна россиян, которая пыталась прорваться в Константиновку.
- Купянск: россияне несколько раз заявляли о "контроле" над городом на Харьковщине. В реальности остатки российских войск заблокированы в Купянске и истребляются.
- Покровск: россияне уже 17 месяцев пытаются захватить город, зато несут там существенные потери. Истерические заявления о якобы его "захвате" не соответствуют действительности.
"Очевидно, что ложь россиян в первую очередь ориентирована на иностранных партнеров и существенно активизировалась именно во время мирных переговоров. Впрочем, российская дезинформация не повлияет на украинскую позицию и дальнейшую дипломатическую работу", - подчеркнули в Генштабе.
В ГШ напомнили, что единственный реальный результат заявлений Путина - это огромные потери его оккупационных войск. Ежедневно не менее 1000 российских оккупантов или уничтожаются, или получают ранения.
Кремлевские побасенки
Путин 27 декабря якобы "посетил" так называемый "пункт управления" российскими оккупационными силами в Украине. Там он заслушал доклад руководителя российского генштаба Валерия Герасимова, который солгал об "освобождении" Мирнограда и Гуляйполя.
Ложь Кремля уже высмеял Центр противодействия дезинформации. Там подчеркнули, что российский режим пытается придумать себе очередные "успехи на фронте" войны в Украине, поскольку реальных достижений нет. Именно так следует воспринимать все заявления российского диктатора Владимира Путина.
В реальности в Купянске ВСУ контролируют более 90% города, ведется окончательная зачистка от остатков россиян. В Гуляйполе сейчас одна из самых сложных ситуаций на фронте - россияне пытаются пролазить в город, но их пехотные группы истребляются.
В Покровске идут тяжелые бои, накапливаются украинские резервы для контрштурмов. Ведется оборонительная операция в Мирнограде - россияне бросили на его захват 10 подразделений, но не могут добиться успеха. А на подступах к Константиновке действительно недавно разгромили штурмовую колонну россиян и уничтожили "танки-сараи".