Сибіга про початок вступних переговорів: ЄС не може бути заручником політики Угорщини

Київ, Вівторок 04 листопада 2025 22:37
UA EN RU
Сибіга про початок вступних переговорів: ЄС не може бути заручником політики Угорщини Фото: Андрій Сибіга, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Початок переговорів про вступ України до Євросоюзу не може залежати від політики угорської влади.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Очільник українського МЗС наголосив, що розраховує на відкриті переговорні кластери з Євросоюзом.

За його словами, зараз українські дипломати працюють з європейськими колегами над тим, як подолати вето Угорщини.

"Є угорське вето, але Євросоюз, і це наш підхід, не може ставати заручником політики зловживань однієї держави - Угорщини", - додав він.

Угорщина блокує шлях України до ЄС

Нагадаємо, Україна не може почати переговори про вступ до Євросоюзу через те, що Угорщина наклала своє вето на відповідне рішення. А в Євросоюзі питання, які стосуються зовнішньої політики, зокрема питань розширення, мають ухвалюватися одноголосно.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан провів серед угорців опитування про членство України. Він стверджує, що абсолютна більшість громадян Угорщини нібито проти вступу України до ЄС.

Орбан також фантазував, що якщо Україна опиниться в ЄС, це призведе до краху угорської економіки.

Нещодавно глава угорського уряду запропонував, щоб ЄС знайшов для України альтернативу членству. Йдеться про "стратегічне партнерство".

Президент України Володимир Зеленський у відповідь наголосив, що Україна хоче бути частиною ЄС і не приймає жодних альтернативних рішень.

Також він звернув увагу, що Орбан своїм вето проти України фактично допомагає російському диктатору Володимиру Путіну.

