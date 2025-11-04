Зеленский отверг идею неполноправного членства Украины в ЕС
Украина должна стать полноправным членом Европейского Союза без всяких ограничений. Важно, чтобы за одним столом сидели равные страны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, обращаясь к участникам Европейского саммита по вопросам расширения.
На вопрос, согласилась бы Украина на неполноправное членство в ЕС для быстрого вступления и обхода вето Венгрии, Зеленский ответил: "Нет, как это можно понять?".
"Мне кажется, что очень важно, чтобы Украина получила отношение как к равной среди равных. И если мы говорим о членстве в ЕС, оно должно быть полноправным. Мне кажется, это очень важно, чтобы за одним столом сидели равные страны, независимо от размера их территории или количества населения", - отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что в вопросе членства в ЕС важно, чтобы все страны разделяли общие ценности.
"По моему мнению, не может быть получленства или частичного членства в ЕС", - подчеркнул Зеленский.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, сегодня, 4 ноября, Европейская комиссия опубликовала Отчет в рамках Пакета расширения ЕС, который анализирует прогресс стран-кандидатов и потенциальных кандидатов.
Отмечается, что нынешний отчет стал для Украины лучшим с 2023 года, что отражает результаты системных реформ, реализованных несмотря на все вызовы войны.
Однако стоит отметить, что Европейский Союз до сих пор не может официально начать переговоры по вступлению Украины из-за блокирования со стороны Будапешта. Правительство Венгрии, которое сохраняет пророссийскую позицию, наложило вето на старт переговорного процесса.
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что премьер Венгрии Виктор Орбан фактически поддерживает российского диктатора Владимира Путина, поскольку он блокирует вступление Украины в Евросоюз.
В то же время в ЕС заявили, что Еврокомиссия работает над тем, чтобы открыть переговорные кластеры по вступлению в Евросоюз Украины и Молдовы уже до конца ноября.