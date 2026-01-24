Россия ночью запустила по Украине более 370 дронов и 21 ракету: как отработала ПВО

Россия в ночь на 24 января атаковала Украину более 375 ударными дронами и 21 ракетой различных типов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского и Воздушные силы ВСУ .

"Ночью Россия массированно атаковала наши регионы - выпустили более 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Под ударами Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина", - сообщил Зеленский.

В Харькове, по его словам, россияне повредили роддом, общежитие, где жили переселенцы, медицинский колледж и жилые дома.

По состоянию на сейчас известно о десятках раненых людей, среди них есть ребенок. В столице и регионе главной мишенью для россиян была энергетика.

"К сожалению, жизнь одного человека унесла эта атака. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые службы сейчас работают на местах российских ударов, ликвидируют все последствия. Спасатели, медики, коммунальные службы, энергетики, ремонтные бригады. Спасибо каждому и каждой, кто привлечен. Благодарен всем воинам ПВО, кто отражал атаку", - добавил президент.

Он подчеркнул, что каждый такой российский удар по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО. Нельзя закрывать глаза на эти удары, нужно отвечать силой.

"Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров. Каждая ракета к Patriot, NASAMS, всех других систем помогает защищать критическую инфраструктуру и пройти людям холод зимы. Обязательно должны реализовать все, о чем договорились с президентом Трампом в Давосе по ПВО", - отметил Зеленский.

Фото: последствия ночной атаки России по Украине 24 января (ГСЧС)

Данные Воздушных сил

По информации военных, с 18:00 23 января до утра 24 января противник совершил комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных дронов.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 396 средств воздушного нападения:

2 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон2 (район пуска ТОТ АР Крым);

12 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. РФ);

6 баллистических ракет Искандер-М/С-300 (район пусков - Брянская обл. - РФ, ВОТ Крыма);

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69 (из воздушного пространства Курской обл. РФ);

375 ударных дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Брянск - РФ, ВОТ Донецк. Около 250 из них - "Шахеды".

Основное направление удара - Киевщина. Особенность - привлечение самолетов стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для удара по столице Украины.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов:

9 крылатых ракет Х-22/Х-32;

5 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

357 ударных дронов различных типов.

Зафиксировано попадание 2 ракет и 18 ударных дронов на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) беспилотников на 12 локациях. Информация о 4 вражеских ракетах уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.