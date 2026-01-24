Россия ночью запустила по Украине более 370 дронов и 21 ракету: как отработала ПВО
Россия в ночь на 24 января атаковала Украину более 375 ударными дронами и 21 ракетой различных типов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского и Воздушные силы ВСУ.
"Ночью Россия массированно атаковала наши регионы - выпустили более 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Под ударами Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина", - сообщил Зеленский.
В Харькове, по его словам, россияне повредили роддом, общежитие, где жили переселенцы, медицинский колледж и жилые дома.
По состоянию на сейчас известно о десятках раненых людей, среди них есть ребенок. В столице и регионе главной мишенью для россиян была энергетика.
"К сожалению, жизнь одного человека унесла эта атака. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые службы сейчас работают на местах российских ударов, ликвидируют все последствия. Спасатели, медики, коммунальные службы, энергетики, ремонтные бригады. Спасибо каждому и каждой, кто привлечен. Благодарен всем воинам ПВО, кто отражал атаку", - добавил президент.
Он подчеркнул, что каждый такой российский удар по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО. Нельзя закрывать глаза на эти удары, нужно отвечать силой.
"Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров. Каждая ракета к Patriot, NASAMS, всех других систем помогает защищать критическую инфраструктуру и пройти людям холод зимы. Обязательно должны реализовать все, о чем договорились с президентом Трампом в Давосе по ПВО", - отметил Зеленский.
Фото: последствия ночной атаки России по Украине 24 января (ГСЧС)
Данные Воздушных сил
По информации военных, с 18:00 23 января до утра 24 января противник совершил комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных дронов.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 396 средств воздушного нападения:
- 2 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон2 (район пуска ТОТ АР Крым);
- 12 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. РФ);
- 6 баллистических ракет Искандер-М/С-300 (район пусков - Брянская обл. - РФ, ВОТ Крыма);
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69 (из воздушного пространства Курской обл. РФ);
- 375 ударных дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Брянск - РФ, ВОТ Донецк. Около 250 из них - "Шахеды".
Основное направление удара - Киевщина. Особенность - привлечение самолетов стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для удара по столице Украины.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов:
- 9 крылатых ракет Х-22/Х-32;
- 5 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
- 357 ударных дронов различных типов.
Зафиксировано попадание 2 ракет и 18 ударных дронов на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) беспилотников на 12 локациях. Информация о 4 вражеских ракетах уточняется.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Ночная атака РФ по Украине 24 января
Напомним, в ночь на 24 января Россия осуществила очередной комбинированный удар по Украине с использованием ударных дронов и ракет различных типов.
Больше всего пострадал Киев. Повреждения и разрушения зафиксированы в пяти районах.
Известно, что в результате вражеской атаки погиб один человек и по меньшей мере четверо получили ранения.
В результате масштабной атаки РФ на левом берегу Киева перебои с теплом и водой. Почти 6 тысяч домов остались без отопления.
Также под массированной атакой ударных дронов этой ночью находился Харьков. Известно о почти 20 пострадавших.