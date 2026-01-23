Умеров раскрыл детали первого дня переговоров в Абу-Даби: о чем говорили с россиянами

Сегодня, 23 января, во время трехсторонней встречи Украина, США и Россия обсуждали параметры окончания войны и дальнейшую логику переговоров. Завтра встречи продолжатся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Рустема Умерова в Telegram .

"В Абу-Даби вместе с Кириллом Будановым, Давидом Арахамией и Сергеем Кислицей приняли участие в трехсторонней встрече - украинская, американская и российская стороны. Ценим американское посредничество", - говорится в его заявлении.

Умеров добавил, что 24 января к украинской делегации присоединятся начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скибицкий.

"Со стороны США в консультациях приняли участие специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич. В российской делегации - представители военной разведки и армии", - рассказал секретарь СНБО.

Он отметил, что докладывает украинскому президенту Владимиру Зеленскому по итогам каждого этапа.

"Украинская команда действует слаженно в рамках задач, которые были поставлены президентом Зеленским. Готовы работать в различных форматах в зависимости от хода диалога", - отметил Умеров.