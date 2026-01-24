ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

В Украине начали вводить аварийные отключения света: каких областей касается

Украина, Суббота 24 января 2026 09:51
В Украине начали вводить аварийные отключения света: каких областей касается Иллюстративное фото: в Украине начали вводить аварийные отключения света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В нескольких областях Украины с утра субботы, 24 января, введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" и ДТЭК.

Отмечается, что предварительно обнародованные графики обесточивания пока не действуют в регионах, где применяются аварийные отключения.

Энергетики работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения. В "Укрэнерго" отмечают, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В то же время ситуация может меняться, поэтому потребителей призывают следить за официальными сообщениями операторов системы распределения (облэнерго) в своих регионах.

По состоянию на 09:45 аварийно свет отключают в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Черниговской областях.

Киев

В то же время в ДТЭК сообщили, что в Киеве после ночного обстрела 88 000 семей временно без света.

"Еще одна тяжелая ночь для энергетики. Из-за массированной атаки часть домов в Деснянском районе осталась без электричества. Прежде всего возвращаем питание объектам критической инфраструктуры. Погода мешает, но бригады работают без остановок, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома", - сказано в сообщении.

По состоянию на сейчас в Киеве продолжаются экстренные отключения. Графики пока не работают.

Ночная атака РФ по Украине 24 января

В ночь на 24 января Россия осуществила очередной комбинированный удар по Украине, применив ракетные и ударные дроны различных типов.

Больше всего пострадал Киев: повреждены и разрушены здания в пяти районах. \ В результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере четверо получили ранения. На левом берегу столицы из-за обстрела возникли перебои с теплом и водой, почти 6 тысяч домов остались без отопления.

Под атакой ударных дронов оказался также Харьков, где пострадали около 20 человек.

По данным военных, с 18:00 23 января до утра 24 января противник нанес комбинированный удар по Украине, использовав ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные дроны.

