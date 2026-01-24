В Украине начали вводить аварийные отключения света: каких областей касается

В нескольких областях Украины с утра субботы, 24 января, введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" и ДТЭК .

Отмечается, что предварительно обнародованные графики обесточивания пока не действуют в регионах, где применяются аварийные отключения.

Энергетики работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения. В "Укрэнерго" отмечают, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В то же время ситуация может меняться, поэтому потребителей призывают следить за официальными сообщениями операторов системы распределения (облэнерго) в своих регионах.

По состоянию на 09:45 аварийно свет отключают в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Черниговской областях.

Киев

В то же время в ДТЭК сообщили, что в Киеве после ночного обстрела 88 000 семей временно без света.

"Еще одна тяжелая ночь для энергетики. Из-за массированной атаки часть домов в Деснянском районе осталась без электричества. Прежде всего возвращаем питание объектам критической инфраструктуры. Погода мешает, но бригады работают без остановок, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома", - сказано в сообщении.

По состоянию на сейчас в Киеве продолжаются экстренные отключения. Графики пока не работают.