Си Цзиньпин приехал к Путину. Повлияет ли это на ход войны в Украине

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры стран намерены обсудить войну в Украине, а также развитие двусторонних отношений.

РБК-Украина собрало все, что известно о поездке лидера КНР в Россию.

Программа визита

Самолет Си Цзиньпина приземлился в столичном аэропорту "Внуково" сегодня в 11:08.

В 15:30 началась неформальная встреча китайского лидера с Путиным.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, 20 марта главы государств проведут разговор тет-а-тет, который продолжится за неформальным обедом. Темы беседы будут поднимать "по своему усмотрению".

21 марта – основной день визита председателя КНР в РФ. Состоится официальная церемония встречи, переговоры в узком и в расширенном составах, подписание документов, заявление для СМИ, государственный обед.

Отметим, Си Цзиньпин посещает Россию впервые за 4 года. Также это его первый зарубежный визит после переизбрания главой КНР.

Темы переговоров

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что во время встречи Владимир Путин и Си Цзиньпин "затронут тему китайской мирной инициативы по Украине". Также будут обсуждаться "актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем".

В свою очередь, в Китае назвали целью поездки Си Цзиньпина в РФ "призыв к миру и переговорам".

Спикер МИД страны Ван Вэньбинь заявил, что КНР намерена отстаивать свою якобы "объективную и беспристрастную позицию" по международным и региональным вопросам, включая войну в Украине.

"Мирный план" Китая для Украины

Согласно заявлениям сторон, часть переговоров лидеров Китая и РФ будет посвящена "мирному плану" по Украине. Данный документ был обнародован МИД Китая в годовщину полномасштабной войны.

Он состоит из 12 пунктов, в которых отражено видение КНР путей урегулирования конфликта. В частности, в "мирном плане" говорится об уважении территориальной целостности и суверенитета стран, однако ни разу не упоминается слово "война" и нет призыва к выводу войск РФ из Украины.

При этом Пекин призывает к мирным переговорам и выступает против санкций.

В Украине и на Западе критически отнеслись к обнародованным мирным инициативам, поскольку Пекин так и не осудил российское вторжение.

Санкции и поставки вооружений

Одной из главных тем встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина может стать обсуждение путей обхода международных санкций в отношении России.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что на встрече Си Цзиньпин, вероятно, планирует обсудить с Путиным и российскими официальными лицами схемы обхода санкций, чтобы поддержать продажу и поставку в РФ китайского оборудования.

В этом контексте эксперты обратили внимание на недавние сообщения о продаже российской стороное оборудавания из КНР, которое может быть использовано в военных целях, и недавние заявления западных лиц о возможности поставок Китаем летального вооружения в РФ.

Также в ISW предположили, что китайский лидер на переговорах в Москве продемонстрирует заинтересованность выступить в качестве посредника в мирных переговорах между Россией и Украиной.

Ожидания от визита

Украина рассчитывает, что лидер Китая использует свое влияние на РФ, чтобы подтолкнуть ее к прекращению войны против Украины. Как сообщил спикер МИД Олег Николенко, украинская сторона внимательно следит за визитом председателя КНР в Россию.

В США скептически настроены относительно поездки Си Цзиньпина в Россию. Спикер Совета нацбезопасности Джон Кирби предположил, что мирный план, который представят Путину, может включать в себя определенный тип прекращения огня, который просто даст РФ перегруппировать свои силы для дальнейших атак.

Премьер Британии Риши Сунак считает, что глава КНР Си Цзиньпин должен использовать свой визит в Россию, чтобы поощрить российского диктатора Владимира Путина вывести свои войска с территории Украины.

При этом он подчеркнул, что любое мирное соглашение, которое не основывается на суверенитете и самоопределении Украины – не является мирным соглашением вообще.

Первые заявления Си Цзиньпина в Москве

До начала переговоров с Путиным китайский лидер выразил надежду, что визит будет плодотворным и даст новый импульс для партнерского сотрудничества.

В частности, Си назвал КНР и РФ "хорошими соседями и надежными партнерами". По его мнению, развитие отношений двух стран принесет "не только выгоду", но и так называемый "значительный вклад в прогресс всего мира".

"В неспокойном мире Китай готов с Россией решительно стоять на страже международного права", - процитировали Си Цзиньпина российские СМИ.

Что говорили Си Цзиньпин и Путин накануне встречи

Глава Китая перед поездкой в Россию озвучил отношение к ситуации в Украине. В своей статье Си Цзиньпин продолжил называть войну "украинским кризисом" и повторил положения китайского "мирного плана", который был опубликован 24 февраля 2023.

Так, лидер КНР заявил о необходимости придерживаться целей и принципов Устава ООН, уважать озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование "украинского кризиса", и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок.

О визите в РФ Си Цзиньпин рассказал, что он направлен на укрепление дружбы и мира, а российско-китайские отношения набирают новую силу и являются "эталоном межгосударственных отношений нового типа".

Российский диктатор Владимир Путин также обнародовал свое видение российско-китайского партнерства. По его словам, отношения двух стран "выступают во главе угла региональной и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом положительной повестки дня в международных делах".

Кроме того, глава Кремля заявил, что Россия якобы готова к "политико-дипломатическому урегулированию" начатой ею же войны против Украины, но с учётом "сложившихся геополитических реалий".

Переговоры Си Цзиньпина с Зеленским

После поездки в Москву глава КНР может провести переговоры с президентом Украины. Как сообщает Financial Times, Си Цзиньпин может позвонить Владимиру Зеленскому.

Научный сотрудник из Китая в Chatham House Ю Цзе в комментарии изданию выразил мнение, что Си совершит такой звонок, поскольку Китай просто не может позволить себе стать соперником как США, так и Европы.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести двусторонние переговоры с Си Цзинпином.

Если звонок состоится, это будет первый прямой контакт лидеров Украины и Китая с начала полномасштабного вторжения РФ.