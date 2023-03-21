Генсек НАТО призвал Пекин не передавать оружие Москве

Сегодня, 21 марта, генеральный секретарь НАТО обратился к Китаю с призывом не передавать оружие России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам генсека, на данный момент у НАТО нет доказательств, что Россия получит оружие от Китая, однако он сообщил, что в альянсе видели признаки того, что этот вопрос между странами мог обсуждаться.

"Мы не видели никаких доказательств того, что Китай поставляет летальное оружие в Россию, но мы видели некоторые признаки того, что это был запрос со стороны России, и это вопрос, рассматриваемый в Пекине китайскими властями", - сказал он.

Генсек также подчеркнул, что передача оружия РФ будет означать поддержку российской войны со стороны Китая.

"Китаю не следует передавать России летальное оружие. Это означало бы поддержку незаконной войны ", - подчеркнул Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Напомним, сегодня генсек заявил, что Китай должен начать понимать Украину и связаться лично с Зеленским.

Добавим, что сам Зеленский на большой пресс-конференции заявил, что хотел бы лично переговорить с лидером Китая.

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