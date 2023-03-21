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Генсек НАТО призвал Пекин не передавать оружие Москве

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Брюссель, Вторник 21 марта 2023 16:27
Генсек НАТО призвал Пекин не передавать оружие Москве Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 21 марта, генеральный секретарь НАТО обратился к Китаю с призывом не передавать оружие России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам генсека, на данный момент у НАТО нет доказательств, что Россия получит оружие от Китая, однако он сообщил, что в альянсе видели признаки того, что этот вопрос между странами мог обсуждаться.

"Мы не видели никаких доказательств того, что Китай поставляет летальное оружие в Россию, но мы видели некоторые признаки того, что это был запрос со стороны России, и это вопрос, рассматриваемый в Пекине китайскими властями", - сказал он.

Генсек также подчеркнул, что передача оружия РФ будет означать поддержку российской войны со стороны Китая.

"Китаю не следует передавать России летальное оружие. Это означало бы поддержку незаконной войны", - подчеркнул Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Напомним, сегодня генсек заявил, что Китай должен начать понимать Украину и связаться лично с Зеленским.

Добавим, что сам Зеленский на большой пресс-конференции заявил, что хотел бы лично переговорить с лидером Китая.

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