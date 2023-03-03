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Китай все еще рассматривает возможность предоставления оружия России, - Белый дом

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Пятница 03 марта 2023 21:40
Китай все еще рассматривает возможность предоставления оружия России, - Белый дом Фото: координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Китай все еще может пойти на эскалацию и предоставить летальную военную помощь России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, которое приводит CNN.

"Мы не верим, что они сняли эту тему с обсуждения", - сказал Кирби.

По его словам, Китай все еще рассматривает возможность предоставления военной помощи России.

Кирби также отметил, что Китай и РФ не приняли решение "двигаться вперед" по вопросу военных поставок.

Напомним, что Соединенные Штаты сообщают ближайшим союзникам о возможности введения новых санкций против Китая, если он предоставит военную поддержку России.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты пообещали соответствующие санкционные последствия, если Китай будет поставлять России летальное оружие для войны против Украины.

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