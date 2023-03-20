Китай не считает, что Путин должен нести ответственность за преступления в Украине, - Блинкен

Визит Си Цзиньпина в Москву через несколько дней после того, как был выдан международный ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, свидетельствует о том, что Китай не считает, что Кремль должен отвечать за зверства в Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News , об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, вместо того, чтобы "осуждать" Кремль, Китай "скорее предоставит дипломатическое прикрытие России, чтобы она продолжала совершать эти тяжкие преступления".

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был издан на имя уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львово-Беловой.

Кроме того, генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что ордер Гааги позволяет арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

Согласно решению суда, теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, которые ратифицировали Римский устав или признают юрисдикцию МКС

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решение МКС по аресту Путина не имеет значения. Кроме этого она назвала изданный ордер "рецептом" и юридически ничтожным.

Позже в РФ заявили, что выдача ордена на арест диктатора Путина - это акт агрессии против их страны.

Добавим, президент США Джо Байден поддержал решение суда о выдаче ордера, назвав его "оправданным".

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