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Си Цзиньпин должен призвать Путина завершить войну во время визита, - спикер Сунака

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Пятница 17 марта 2023 14:50
Си Цзиньпин должен призвать Путина завершить войну во время визита, - спикер Сунака Фото: глава КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Глава КНР Си Цзиньпин должен использовать свой визит в Россию, чтобы поощрить российского диктатора Владимира Путина вывести свои войска с территории Украины.

Об этом заявил спикер премьер-министра Британии Риши Сунака, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Если Китай хочет сыграть настоящую роль в восстановлении суверенитета Украины, то мы, очевидно, будем приветствовать это", - заявил спикер Риши Сунака.

Спикер премьер-министра Британии добавил, что любое мирное соглашение, которое не основывается на суверенитете и самоопределении Украины - не является мирным соглашением вообще.

"Поэтому мы будем продолжать призывать Китай, как мы это делали раньше, присоединиться к другим странам мира и призвать Путина вывести свои войска", - добавил спикер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно заявлению Кремля, глава КНР посетит Москву 20-22 марта. В ходе визита он проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

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