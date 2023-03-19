В США со скепсисом относятся к визиту Си Цзиньпина к Путину
В администрации президента США "со скепсисом" относятся к предстоящему визиту китайского лидера Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Издание отмечает, что США пытались помешать встрече Си и Путина, поскольку предполагали, что Китай будет предлагать России шаги, которые будут выгодны только ей, в то время как для Украины это будет вредно.
"Поскольку они начинают планировать свою повестку дня, мы, безусловно, хотим выразить, насколько нас беспокоят любые предложения из Китая, которые будут односторонними и будут отражать только российское мнение", - сказал спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби,
Он заявил, что Китайский мирный план, который будет представлен Путину, может включать в себя определенный тип прекращения огня, который просто даст РФ перегруппировать свои силы для дальнейших атак.
"Теперь прекращение огня фактически является ратификацией российского завоевания", – сказал он.
В США также заявили об озабоченности по поводу того, что "безграничный" сотрудник Путина и Си может углубиться в результате таких переговоров.
Напомним, что глава Китая посетит Москву 20-22 марта.
По мнению премьер-министра Британии Риши Сунака, Си должно использовать свое влияние, чтобы склонить Путина к выводу войск с территории Украины.
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