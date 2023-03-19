ua ru
Пн, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В США со скепсисом относятся к визиту Си Цзиньпина к Путину

Новина українською →
Воскресенье 19 марта 2023 23:34
В США со скепсисом относятся к визиту Си Цзиньпина к Путину Фото: в США скептически оценивают визит Си Цзиньпина во Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В администрации президента США "со скепсисом" относятся к предстоящему визиту китайского лидера Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание отмечает, что США пытались помешать встрече Си и Путина, поскольку предполагали, что Китай будет предлагать России шаги, которые будут выгодны только ей, в то время как для Украины это будет вредно.

"Поскольку они начинают планировать свою повестку дня, мы, безусловно, хотим выразить, насколько нас беспокоят любые предложения из Китая, которые будут односторонними и будут отражать только российское мнение", - сказал спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби,

Он заявил, что Китайский мирный план, который будет представлен Путину, может включать в себя определенный тип прекращения огня, который просто даст РФ перегруппировать свои силы для дальнейших атак.

"Теперь прекращение огня фактически является ратификацией российского завоевания", – сказал он.

В США также заявили об озабоченности по поводу того, что "безграничный" сотрудник Путина и Си может углубиться в результате таких переговоров.

Напомним, что глава Китая посетит Москву 20-22 марта.

По мнению премьер-министра Британии Риши Сунака, Си должно использовать свое влияние, чтобы склонить Путина к выводу войск с территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Китай Российская Федерация
NEWS
За сутки ВСУ уничтожили более 710 россиян, 21 танк и 23 ББМ
За сутки ВСУ уничтожили более 710 россиян, 21 танк и 23 ББМ
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить