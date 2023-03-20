Вспомнили Украину. Путин и Си Цзиньпин перед встречей в Москве написали об отношениях РФ и Китая
Российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин перед встречей в Москве написали статьи об отношениях двух стран. Не обошлось в них и без упоминания о войне в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Си Цзиньпиня "Российской газете" и статью Путина для издания "Жэньминь жибао".
Что написал Си Цзиньпин
Начало статьи китайского лидера начинается с хвалебных высказываний о том, что его визит в Россию "нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира".
"Я готов вместе с президентом Владимиром Путиным наметить новые планы и мероприятия во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - заявил Си Цзиньпин.
Что касается войны в Украине, то Си Цзиньпинь в своей манере не называет это прямо российской агрессией, а "украинским кризисом". Он вспомнил китайский так называемый "мирный план", похвалив его и повторил несколько тезисов из него.
Кратко со слов Си Цзиньпиня об Украине:
- Китай неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия для содействия примирению и мирным переговорам. Озвученный мной ряд видений является основополагающим принципом Китая при украинском урегулировании. Речь идет, в частности, о необходимости соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование "украинского кризиса", и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок.
- Опубликованная недавно "позиция Китая относительно политического урегулирования украинского кризиса" с учетом рациональных беспокойств всех сторон максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление "украинского кризиса". Документ является конструктивным фактором в нейтрализации последствий кризиса и продвижении политического урегулирования. Сложные проблемы не имеют простых решений.
- Мы убеждены, что рациональный выход из "украинского кризиса" и путь к крепкому миру и общей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, общей и устойчивой безопасности, будут продолжать диалог и консультации в равноправном, здравомыслящем и прагматичном ключе.
Что написал Путин
Российский диктатор тоже не пожалел хвалебных изречений о китайско-российских отношениях. По его словам, они якобы "выступают во главу угла региональной, да и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом положительной повестки дня в международных делах".
Путин цинично упомянул об "уважении Устава ООН" и гуманитарных норм, а также вновь бросил массу обвинений в сторону Запада. Что интересно, в своей статье диктатор упомянул и о готовности к переговорам для завершения войны в Украине, но тут же вспоминает, что якобы не на основе ультиматумов, которые Москва постоянно выдвигает.
Кратко со слов Путина об Украине:
- Благодарны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими в Украине событиями за понимание их предыстории и истинных причин. Приветствуем готовность Китая играть конструктивную роль в урегулировании кризиса. Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение Устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного. Привержены принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО. Глубоко озабочены безответственными и просто опасными действиями, способными взорвать глобальную ядерную безопасность. Неприемлемы нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены.
- Россия открыта для политико-дипломатического урегулирования "украинского кризиса". Однако еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами.
- Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят только об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из ситуации.
Напомним, что визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию запланирован на 20-22 марта. Он приедет в Москву по приглашению российского диктатора Владимира Путина.
Как заявила перед этим китайская сторона, Си Цзиньпин во время визита в РФ будет отстаивать "объективную и беспристрастную" позицию Китая по отношению к российско-украинской войне и будет продвигать необходимость мирного урегулирования.
В то же время международные аналитики считают, что Си Цзиньпин во время встречи с Путиным может обсудить схемы уклонения России от международных санкций, введенных из-за вторжения российских войск в Украину.
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