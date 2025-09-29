В Швеции дали ответ, будут ли сбивать российские самолеты-нарушители

В Швеции не исключают возможность сбивать российские истребители, которые нарушают воздушное пространство страны. Решение будет рассматриваться только как крайняя мера для защиты границ.

Об этом заявил главнокомандующий Швеции Михаэль Классон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT Agenda .

По его словам, в случае серьезного нарушения воздушного пространства окончательное решение может принять именно пилот шведского самолета.

"Если приказы не выполняются, крайней мерой может стать применение вооруженной силы. Сначала - предупредительные действия, а затем - эффективный огонь. Другими словами, сбивание самолета", - отметил Классон.

Он добавил, что шведские пилоты имеют достаточно опыта и подготовки, чтобы оценить ситуацию и принять решение.

Эскалацию нельзя исключать, но Клаессон не считает ее наиболее возможным развитием событий.

"Я не думаю, что Россия хочет вступить в войну с НАТО. Я думаю, что они хотят поделить НАТО политически, показать наши слабости, использовать их и посеять страх среди нашего населения", - заявил он.