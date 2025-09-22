В Кремле цинично отвергли обвинения Таллинна о нарушении воздушного пространства российскими истребителями и переложили ответственность на саму Эстонию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

Как заявил Песков, российские военные летают "строго в рамках международных правил", подчеркнув якобы отсутствие нарушений.

"Мы неоднократно предоставляли данные, подтверждающие позицию российской стороны. В то же время эстонская сторона ни разу не продемонстрировала доказательств в поддержку своих обвинений", - сказал Песков.

Представитель диктатора также обвинил Эстонию и другие страны Балтии в "систематическом нагнетании напряженности и создании конфронтационной атмосферы".

По словам Пескова, "подобная политика не является новой, но сейчас она еще больше усиливает риски".