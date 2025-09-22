В Кремле цинично отрицали вторжение самолетов РФ и обвинили Эстонию
В Кремле цинично отвергли обвинения Таллинна о нарушении воздушного пространства российскими истребителями и переложили ответственность на саму Эстонию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.
Как заявил Песков, российские военные летают "строго в рамках международных правил", подчеркнув якобы отсутствие нарушений.
"Мы неоднократно предоставляли данные, подтверждающие позицию российской стороны. В то же время эстонская сторона ни разу не продемонстрировала доказательств в поддержку своих обвинений", - сказал Песков.
Представитель диктатора также обвинил Эстонию и другие страны Балтии в "систематическом нагнетании напряженности и создании конфронтационной атмосферы".
По словам Пескова, "подобная политика не является новой, но сейчас она еще больше усиливает риски".
Самолеты РФ в небе Эстонии
Как известно, утром 19 сентября три российских истребителя МИГ-31 влетели без разрешения в воздушное пространство Эстонии.
Инцидент произошел над Финским заливом, где российские самолеты находились там 12 минут.
В ответ страна запросила консультации с НАТО по статье 4 устава Альянса.
В Москве отрицают факт нарушения воздушного пространства Эстонии. В заявлении российского министерства говорилось, что истребители МиГ-31 совершали полет над нейтральными водами Балтийского моря, якобы придерживаясь определенного маршрута и не заходя в воздушное пространство других государств.
В то же время Минобороны Эстонии обнародовало карту маршрута трех самолетов, которые почти 12 минут находились в ее воздушном пространстве.
23 сентября послы НАТО проведут встречу, чтобы обсудить нарушение воздушного пространства Эстонии самолетами РФ.