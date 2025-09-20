Вспомнили Турцию: в Литве призвали решительно ответить на самолеты РФ над Эстонией

Северо-восточная граница НАТО испытывается не без причины. Мы должны серьезно отнестись к ситуации.

Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу чиновницы в соцсети Х.

"Мы должны действовать решительно... Турция показала пример 10 лет назад. Есть над чем задуматься", - написала министр.

Провокации РФ против НАТО

В пятницу, 19 сентября, российские военные устроили новые провокации против Североатлантического альянса (НАТО).

Три российских истребителя МиГ-31, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал", на 12 минут пересекли воздушное пространство Эстонии и двигались в направлении Таллина. Для перехвата бортов в воздух поднимали итальянские F-35.

Кроме того, другие два российских истребителя пролетели над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море. Инцидент произошел в территориальных водах Польши.

Уничтожение российского истребителя над Турцией

Утром 24 ноября 2015 года, два российских самолета Су-24 вторглись в воздушное пространство Турции, которая также является членом НАТО.

Для перехвата вражеских бортов в воздух были подняты два турецких истребителя F-16.

В течение пяти минут турецкие самолеты озвучили 10 предупреждений российским пилотам, но те не среагировали. Затем один из турецких истребителей на высоте 6000 метров атаковал российский самолет.

Борт упал на территории сирийской провинции Латакия в 4 км от границы Сирии и Турции. Командир самолета погиб - по одной из версий, он был обстрелян с земли после катапультирования. Второй пилот выжил, его эвакуировали.

В Анкаре заявили, что на момент перехвата самолета-нарушителя, турецкие военные не знали, какой стране он принадлежал.

В Минобороны РФ опровергли информацию о нарушении турецкого воздушного пространства и заявили, что самолет выполнял задание в рамках борьбы России против террористов Исламского государства.