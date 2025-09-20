ua en ru
Сб, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Три российских МиГ-31 залетели в Эстонию: в минобороны показали карту

Эстония, Суббота 20 сентября 2025 15:26
UA EN RU
Три российских МиГ-31 залетели в Эстонию: в минобороны показали карту Фото: Эстония показала маршрут российского МиГ-31 (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Пока Россия традиционно отрицает нарушение границ страны НАТО, Минобороны Эстонии показывает карту, которая доказывает, что это ложь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Эстонии и минобороны РФ.

Министерство обороны России заявили, что якобы пролет их МиГов происходил "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства" и якобы "не нарушал границ других государств".

Между тем министерство обороны Эстонии обнародовало карту маршрута трех российских МиГ-31, которые 19 сентября почти 12 минут находились в воздушном пространстве Эстонии.

Там отметили, что самолеты летели с выключенными транспондерами и без радиосвязи. И напомнили, что это уже четвертое нарушение россиянами эстонского воздушного пространства в 2025 году.

Три российских МиГ-31 залетели в Эстонию: в минобороны показали картуФото: Пентагон доказывает, что это не случайность (Минобороны Эстонии)

Вторжение МИГов РФ в воздушное пространство Эстонии

Напомним, утром 19 сентября три истребителя МиГ-31 ВКС РФ вылетели без разрешения в воздушное пространство Эстонии. Инцидент зафиксирован сразу после входа самолетов на территорию страны.

На инцидент оперативно отреагировали истребители F-35 ВВС Италии, дислоцированные в Эмари в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Самолеты сопроводили российские МиГ-31 за пределы территории Эстонии, не позволив дальнейшего нарушения.

В связи с провокацией, правительство Эстонии потребовало от НАТО провести консультации по статье 4 устава Альянса.

В НАТО и ЕС уже резко ответили на вторжение МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Эстония МіГ-31К
Новости
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город