У Швеції дали відповідь, чи будуть збивати російські літаки-порушники

Понеділок 29 вересня 2025 15:25
Фото: у Швеції дали відповідь, чи будуть збивати російські літаки-порушники (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Швеції не виключають можливість збивати російські винищувачі, які порушують повітряний простір країни. Рішення розглядатиметься лише як крайній захід для захисту кордонів.

Про це заявив головнокомандувач Швеції Міхаель Классон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT Agenda.

За його словами, у випадку серйозного порушення повітряного простору остаточне рішення може ухвалити саме пілот шведського літака.

"Якщо накази не виконуються, крайнім заходом може стати застосування збройної сили. Спочатку - попереджувальні дії, а потім - ефективний вогонь. Іншими словами, збиття літака", - зазначив Классон.

Він додав, що шведські пілоти мають достатньо досвіду і підготовки, щоб оцінити ситуацію та прийняти рішення.

Ескалацію не можна виключати, але Клаессон не вважає її найбільш можливим розвитком подій.

"Я не думаю, що Росія хоче вступити у війну з НАТО. Я думаю, що вони хочуть поділити НАТО політично, показати наші слабкості, використовувати їх та посіяти страх серед нашого населення", - заявив він.

Раніше міністр оборони країни Пол Йонсон також заявив, що Швеція готова застосувати силу в разі необхідності та буде збивати російські винищувачі, які порушать повітряний простір країни.

Повітряні провокації Росії

Нещодавно зафіксували кілька порушень повітряного простору країн НАТО. Зокрема, російські винищувачі перебували в небі над Естонією протягом 12 хвилин.

Ще два винищувачі РФ пролетіли над нафтогазовою платформою Petrobaltic у Балтійському морі. Подія сталася в межах територіальних вод Польщі.

Також невідомі безпілотники вторгалися у повітряний простір Данії та інших країн.

У Литві запропонували відповідати на такі вторгнення збиттям, посилаючись на випадок Туреччини у 2015 році, коли там збили російський Су-25, що перетнув повітряний простір.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща готова знищувати будь-які ворожі об’єкти, які порушать її повітряний простір. Аналогічні наміри висловили і в Міністерстві оборони Великої Британії.

До слова, у Кремлі цинічно відкинули звинувачення щодо порушення повітряного простору винищувачами РФ та переклали відповідальність.

