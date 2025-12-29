Искусственный интеллект в судах: Федоров анонсировал революционные изменения

В Украине работают над внедрением искусственного интеллекта в судебную систему, чтобы разгрузить суды и ускорить рассмотрение административных дел. Новый подход предусматривает запуск так называемого AI-суда или электронного суда.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова в прямом эфире в TikTok.

По его словам, речь идет о революционном проекте, который должен стать одним из ключевых приоритетов Минцифры. Основная цель - автоматизировать часть судебных процессов в сфере административных дел и уменьшить нагрузку на судей. Федоров отметил, что использование искусственного интеллекта позволит ускорить рассмотрение дел и сделать работу судебной системы более эффективной. Детали реализации проекта и следующие шаги в Минцифры обещают представить отдельно позже.