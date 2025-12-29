Искусственный интеллект в судах: Федоров анонсировал революционные изменения
В Украине работают над внедрением искусственного интеллекта в судебную систему, чтобы разгрузить суды и ускорить рассмотрение административных дел. Новый подход предусматривает запуск так называемого AI-суда или электронного суда.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова в прямом эфире в TikTok.
По его словам, речь идет о революционном проекте, который должен стать одним из ключевых приоритетов Минцифры. Основная цель - автоматизировать часть судебных процессов в сфере административных дел и уменьшить нагрузку на судей.
Федоров отметил, что использование искусственного интеллекта позволит ускорить рассмотрение дел и сделать работу судебной системы более эффективной. Детали реализации проекта и следующие шаги в Минцифры обещают представить отдельно позже.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине планируют использовать искусственный интеллект во время сдачи теоретического экзамена на водительские права. Нововведение планируют ввести уже с 2026 года, используя ИИ для контроля во время тестирования, чтобы уменьшить коррупционные риски.
Также мы писали, что Украина усиливает стратегическое партнерство с компанией NVIDIA, чтобы создать суверенную экосистему искусственного интеллекта. Первым шагом станет разработка Diia AI LLM - национальной языковой модели для цифровых сервисов государства.
Напомним, украинский EdTech-рынок вошел в фазу жесткой конкуренции, и для роста онлайн-образование должно массово внедрять искусственный интеллект, геймификацию и 3D/AR-визуализацию. По словам основателя TURBO EDUCATION Ильи Литуна, эти технологии станут основой персонализированного обучения и выживания компаний в ближайшие годы.