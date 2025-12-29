Штучний інтелект у судах: Федоров анонсував революційні зміни

В Україні працюють над впровадженням штучного інтелекту в судову систему, щоб розвантажити суди та прискорити розгляд адміністративних справ. Новий підхід передбачає запуск так званого AI-суду або електронного суду.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в прямому ефірі в TikTok.

За його словами, йдеться про революційний проєкт, який має стати одним із ключових пріоритетів Мінцифри. Основна мета - автоматизувати частину судових процесів у сфері адміністративних справ і зменшити навантаження на суддів. Федоров зазначив, що використання штучного інтелекту дозволить прискорити розгляд справ та зробити роботу судової системи ефективнішою. Деталі реалізації проєкту та наступні кроки у Мінцифри обіцяють представити окремо згодом.